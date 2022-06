School of Rock se consolida en el país como la marca internacional de música con más crecimiento Comunicae

miércoles, 8 de junio de 2022, 10:03 h (CET) En sus más de 24 años de experiencia School of Rock no cesa de incorporar a nuevos alumnos. Van más de 50.000 por todo el mundo El sector académico relacionado principalmente con la música va creciendo a un ritmo vertiginoso en nuestro país. Muchos son los padres que confían en estos centros especializados para dar una formación adecuada, entretenida y exhaustiva desde temprana edad a sus hijos. Tal es el auge de estos centros, que School of Rock decidió franquiciar su red centros académicos de música. “Ofrecemos cursos para niños muy pequeños. Aunque en esta etapa la experiencia tiene que ser lúdica nos diferenciamos añadiendo otros elementos, como el contacto con instrumentos reales adaptados a su edad desde el principio”, apuntaba Fernando Augusto, director general de la Máster en España

En 1998 en la ciudad de Philadelphia, Estados unidos, se inauguró la primera academia de School of Rock en el mundo. Enfocados en la esencia del crecimiento y con un toque diferencial dio con la tecla para crear, la que es a día de hoy, un centro con innumerables posibilidades académicas que tengan como fin acercar la música a todos.

La proyección que está teniendo la marca no entiende de tiempo ya que, como comenta Fernando Augusto, director general de School of rock en España: “A pesar de todo lo que el mundo entero ha pasado y sigue pasando, cerramos el año 2021 con más escuelas y más estudiantes que nunca.”

La oportunidad que ofrece School of Rock con esta alternativa para inversores es más que latente. Desde Tormo Franquicias Consulting responsable de la expansión de su modelo de franquicia a nivel nacional aclara que la experiencia, posicionamiento, buena imagen y reputación y condiciones de la enseña la hacen la franquicia perfecta.

Actualmente la marca posicionada en el top 200 de franquicias a nivel mundial según la prestigiosa revista Franchisse Times está en plena búsqueda de perfiles empresariales con motivación y liderazgo para abrir un School Of Rock como inversor o director de escuela, ya que la central de franquicia ayudará con la puesta en marcha, contratación de profesores cualificados que compartan la filosofía empresarial, y materiales y sistema informatico.

Con más de 24 años en el sector de la enseña musical, se ha convertido en: La Firma con más proyección de estos últimos años. Hablamos de que a día de hoy School of Rock cuenta con 500 escuelas a lo largo del mundo, posicionándose en países como: EEUU, Brasil, Canadá, Perú, Taiwán, Portugal, Irlanda…. entre muchos otros.

Además, que su cartera de más de 50 mil estudiantes de todas las edades y perfiles y sus ratios de facturación elevados que avalan el cuidado corporativo en su máxima expresión y apuesta por un método único precursor internacional.

