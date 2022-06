Los cruceros recuperan cifras prepandemia Comunicae

miércoles, 8 de junio de 2022, 09:30 h (CET) Vayacruceros confirma que la demanda de cruceros para verano ronda el 80% y el volumen de ventas alcanza, ya, las cifras de 2019 La agencia Vayacruceros informa sobre la actualidad del sector cruceros semanas antes de comenzar el verano. Desde principios de 2022 se apuntaba a que este sería el año de recuperación del turismo, sin embargo, la sexta ola y la posterior invasión de Ucrania, frenó lo que parecía ser el comienzo de la recuperación. Ahora, a menos de un mes para que el verano empiece oficialmente, puede confirmar que el turismo alcanza y en algunos casos, supera, las cifras de uno de sus mejores años, el 2019.

El factor determinante de la recuperación parece haber sido la retirada de muchas restricciones. Por un lado, en el día a día, la mascarilla ha pasado al olvido para la mayoría de los españoles (salvo en algunos entornos) y este hecho, ha propiciado que el miedo a viajar y relacionarse vaya desapareciendo. Por otro lado, van dos años sin viajar con normalidad y ahora que mejoran las cifras de hospitalización y contagio, los países han empezado a reducir los requisitos de viaje que hasta ahora habían frenado a muchas personas. Uso de mascarillas en todos los ambientes, formularios de localización de pasajeros obligatorios en destinos como Italia, Malta y Francia, tests de antígenos o PCR para entrar a casi todos los países, etc. una serie de gestiones que suponían una dedicación adicional de tiempo y dinero para que los pasajeros pudieran organizar sus vacaciones, se han eliminado.

Este mes de junio, además, están ya operativos prácticamente el 95% de los barcos de crucero del mercado y esto implica que pese a la fuerte demanda, la oferta siga siendo amplia para los pasajeros.

Como en los meses previos no ha existido el volumen de venta anticipada habitual, para las reservas de verano, las navieras han lanzado muy buenos precios y las reservas de última hora van en aumento.

El precio medio para un crucero para dos personas por el Mediterráneo con todo incluido y con todos los extras prepagados ronda los 1200€ por persona en temporada alta y si se tiene en cuenta todo lo que incluye un crucero: actuaciones, música en directo, buffet cerca de 24 h, restaurantes a la carta, servicio de alta calidad, el presupuesto, compensa.

El principal cambio entre los clientes que viajan en crucero antes y después de la pandemia es el seguro COVID. Más del 70% de los pasajeros contratan un seguro COVID previo a su viaje. El seguro cubre tanto si se es positivo antes como durante el viaje, pudiendo recuperar el dinero y asumir los gastos que el test positivo pueda generar por el regreso anticipado del destino.

El Mediterráneo occidental con salidas desde Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante y en segundo lugar, las Islas Griegas, se consolidan como los más vendidos esta temporada por la seguridad de los países tanto a nivel político como sanitario. Para algunas navieras como Royal Caribbean, que han apostado por posicionar dos de sus mejores barcos en el Mediterráneo, (uno de ellos, el más grande del mundo), el mercado español ha pasado a ser uno de lo más importante.

Es importante resaltar que aunque la demanda en el sector crucero no alcanza el volumen de 2019, las personas que muestran interés por este tipo de viaje, está más decidida y con más ganas de embarcar que nunca y es que durante el último año, se ha demostrado, que viajar en crucero es uno de los entornos más seguros de vacaciones que se conoce por el alto volumen de limpieza, desinfección y control.

Siendo realistas y teniendo los datos de la tendencia actual, la agencia espera poder alcanzar al menos el 80% en volumen de negocio a final de año respecto a 2019, que teniendo en cuenta cómo empezó el año, es una previsión bastante esperanzadora que da impulso para pensar que el sector está saliendo de la crisis y se vislumbra un 2023 con cifras de récord.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas School of Rock se consolida en el país como la marca internacional de música con más crecimiento Más del 75% de los españoles hará turismo local este verano, según el último estudio de Allianz Partners Sin cuestionario de salud y con descuento universal, SafeBrok se une a Coventia Los cruceros recuperan cifras prepandemia Repara tu Deuda Abogados cancela 15.757€ en Llivia (Lleida) con la Ley de la Segunda Oportunidad