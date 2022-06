Easypromos lanza nueva imagen a ritmo de hit Comunicae

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:02 h (CET) "Vamo' a hacerlo easy" es el nuevo jingle de Easypromos, y su forma de demostrar que su plataforma es la mejor forma de conseguir una campaña interactiva de éxito. La plataforma online para crear concursos, sorteos y promociones actualiza su imagen, web y discurso para reforzar sus cualidades y acelerar su expansión nacional e internacional Easypromos de la mano de Sapristi Décom estrena “Vamos a hacerlo easy”, el nuevo hit musical producido por Chaco Music que funciona como eje central de su última campaña. Con ella dan a conocer su nueva imagen poniendo el foco en cómo la plataforma facilita el día a día a agencias de publicidad y departamentos de marketing.

Con una imagen rejuvenecida, con más color y dinamismo, Easypromos cuenta en su campaña el secreto para que las promociones digitales sean un éxito: hacerlo easy.

"Hacerlo easyes asegurarte de que consigues tus objetivos, es poder medir tus resultados, y que aunque el cliente venga con cambios de última hora tengas tiempo de reaccionar fácilmente. Hacerlo easy es que puedas tomártelo con calma porque sabes que si surge algún problema habrá alguien ahí ayudándote, que puedas manejarlo tú todo desde una sola plataforma, y que no haya que hacer malabares para conseguir lo que necesitas en cada momento".

La plataforma online para crear concursos, sorteos, juegos y otros tipos de promociones interactivas lleva ya 12 años en el mercado y ha ido evolucionando al ritmo de las redes sociales. Easypromos ha trabajado durante meses para optimizar la estructura de su software en cuanto a seguridad, escalabilidad, robustez y fiabilidad. El siguiente paso en su estrategia a futuro ha sido actualizar la imagen corporativa, web y discurso para reforzar sus cualidades y acelerar su expansión nacional e internacional.

Sobre Easypromos

Fundada en 2010, Easypromos es una compañía líder en la creación y gestión de campañas interactivas digitales. Acumula una experiencia de más de 2 millones de campañas para clientes en más de 155 países y está disponible en 30 idiomas. Cuenta con una media de 2 millones de usuarios activos al mes y ofrece más de 40 tipos de promociones diferentes, entre las que se encuentran: sorteos, concursos de fotos y vídeos, juegos, concursos de preguntas y respuestas, encuestas, cupones, códigos promocionales, concursos de votos, etc. Se caracteriza por su fiabilidad, transparencia y sencillez de uso; está disponible para cualquier red social, es compatible con cualquier dispositivo y permite una gestión autónoma de las campañas.

Vídeos

Vamo' a hacerlo easy



