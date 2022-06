ASSA ABLOY dispone de puertas automáticas, peatonales e industriales en el sector sanitario

El sector sanitario requiere de condiciones especiales que regulen el acceso a sus instalaciones, por lo que es necesario que estos espacios cuenten con las puertas adecuadas para controlar el flujo de visitantes y personal. ASSA ABLOY es una empresa que se encarga de diseñar, fabricar, instalar y realizar mantenimiento de puertas automáticas.

Esta empresa es el proveedor global en soluciones de acceso para el sector salud, las cuales están concebidas para dar respuesta a los diferentes usos en las edificaciones, en función al servicio que prestan en los centros asistenciales. Por ejemplo, zonas de aislamiento, zonas de cirugía, salas de Rayos X, quirófanos, salas de urgencia, zonas de cocina y de carga y descarga.

Una puerta diseñada para cada servicio y centro de salud Los hospitales y centros de salud cuentan con áreas que, por el servicio que prestan, deben tener las puertas adecuadas para restringir el acceso o permitir la libre circulación de las personas. Puertas que permitan comodidad, fiabilidad y seguridad tanto para el personal como para cualquier paciente con problemas de discapacidad o movilidad, que tengan la necesidad de utilizarlas.

Por otro lado, una puerta en buenas condiciones puede ser la diferencia para minimizar los riesgos que representan los agentes contaminantes. Una puerta automática minimiza la posibilidad de enfermedades infecciosas y el contacto con materiales biológicos peligrosos, debido al aislamiento de cualquier zona delicada que pueda representar un peligro para los usuarios. Asimismo, se reducen costes de energía y daños a equipos, por lo que mejora la logística particular de cada centro.

Puertas peatonales e industriales en el sector salud La seguridad y bienestar de los pacientes son los ejes principales de todo centro de salud. Al tener garantizados ambos aspectos, pueden lograr buena imagen y reputación en el sector sanitario así como garantizar la seguridad de los pacientes y usuarios. En este sentido, se deben garantizar accesos seguros, confiables, fáciles de transitar y al alcance de cualquier individuo con discapacidades motoras, sensoriales u otras que afecten su condición particular.

Las puertas automáticas permiten mayor higiene, al no existir tiradores que obliguen al contacto y no requieren de esfuerzo físico para abrirlas, aspecto que da comodidad al usuario. Por otro lado, no menos importante, se encuentra el factor estético en los espacios donde son instaladas. Las puertas industriales también pueden ser utilizadas en este sector, dependiendo de las actividades del centro y la logística que empleen para su funcionamiento. Para todo tipo de necesidades, ASSA ABLOY tiene la capacidad de proporcionar la puerta automática peatonal o industrial que requiera el centro de salud.