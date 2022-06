Corregir el pecho caído es posible con una cirugía de elevación de mamas Emprendedores de Hoy

Muchas mujeres deciden someterse a una operación para recuperar la firmeza cuando los senos empiezan a caerse, por circunstancias como exceso de volumen, cambios en el peso corporal o embarazos.

El Dr. Jorge Planas, cirujano plástico con más de 30 años de trayectoria, atiende a mujeres con este problema en sus consultas de Madrid y Barcelona. Mediante una intervención de elevación, corrige el pecho caído y le da un aspecto más firme.

Armonía, forma y proyección Al ser un tejido glandular, constituido por grasa y piel, las mamas no cuentan con soporte óseo o muscular. Por eso, esta parte del cuerpo no puede mantenerse erguida por sí sola. La cirugía de elevación, según explica el doctor Planas, restablece la firmeza perdida de los senos. Con esto, la paciente consigue que su busto tenga una forma y un aspecto más juvenil y, además, puede ganar confianza en sí misma.

El procedimiento que se sigue durante esta intervención quirúrgica consiste en elevar la areola y el pezón, y eliminar la piel sobrante. Esto hace que el pecho adquiera firmeza y se vea bien formado. La elevación mamaria brinda resultados inmediatos y duraderos. Es recomendable para cuando los pechos han quedado con distinta apariencia entre ellos. El objetivo principal de la cirugía es que los senos vuelvan a tener armonía y una forma bonita.

Volver a tener la estética y feminidad del pecho joven solo requiere de una intervención de dos horas, gracias a los conocimientos y la profesionalidad del doctor Planas. Durante el postoperatorio, se debe pasar un día bajo observación y 7 días de reposo para una buena recuperación.

Atención cercana y personalizada Un común denominador en los testimonios de pacientes que han sido intervenidos por el Dr. Jorge Planas es su trato amable, cercano y comprensivo. Esta empatía, sumada a una gran trayectoria médica, docente e investigadora, brinda máxima confianza en este cirujano.

Otras intervenciones que practica el doctor Planas son el aumento o la reducción de mamas, la rinoplastia ultrasónica, el rejuvenecimiento facial mediante lifting y diversos tratamientos de remodelación corporal, como la abdominoplastia o la lipoescultura. Por sus cualidades médicas y humanas, este cirujano es una de las opciones más recomendables a la hora de someterse a un tratamiento estético.

La primera cita con el doctor Planas puede solicitarse en su página web, donde se puede elegir entre asistir a su consulta de Madrid o de Barcelona. Así, se empieza un proceso seguro hacia una transformación natural y ejecutada de manera impecable.



