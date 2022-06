Instrumentos de percusión y batucada de Percuforum Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La música es el arte y la capacidad de transmitir sensaciones y sentimientos a través de la combinación ordenada de ritmo y melodía.

Al respecto, la batucada es un estilo de percusión brasileña de influencias africanas, el cual suele ser interpretado por un conjunto de músicos. Los instrumentos de percusión y batucada son aquellos que generan sonido al ser golpeados o agitados. Para conseguir estos instrumentos, los fanáticos de la música pueden acudir a tiendas como Percuforum. Esta dispone en su catálogo de ejemplares como agogos, cuicas, alfaias, surdos, baterías, bombos, cencerros y accesorios.

Características de los instrumentos de percusión Los instrumentos de percusión conforman la parte más grande dentro de una orquesta. Estos se encargan de mantener el ritmo mediante sonidos especiales, agregando emoción. Algunos instrumentos, como los xilófonos, pueden emitir notas musicales diferentes. Otros, como los platillos, no tienen un tono definido.

Además, estos instrumentos suelen complementarse de manera fácil con otros similares. En su mayoría, están construidos con materiales resistentes como la madera y el metal.

En el caso de los ejemplares creados por barras, como los triángulos, entre más pequeños, más agudos serán sus sonidos. Por el contrario, los de mayor tamaño emiten una sonoridad mucho más grave.

El uso de los instrumentos de percusión no requiere de pentagramas. Las herramientas que más se utilizan para golpearlos son baquetas o mazos, los cuales consisten en varas cilíndricas con punta redondeada y generalmente fabricadas con materiales como la madera, la fibra de carbono o el metal.

¿Cómo nace la batucada y cuál es su estilo musical? En la antigüedad, era muy común que personas danzaran y cantaran al ritmo de tambores. Con el pasar del tiempo, estas tradiciones rítmicas y sonoras llegaron a países como Brasil. Por lo general, las batucadas se desarrollan en la vía pública y se forman al juntarse varios percusionistas, los cuales son seguidos por personas que bailan al ritmo de las composiciones. El estilo musical es muy similar a la samba. Además de tambores, las batucadas incluyen silbatos y timbales.

La tienda Percuforum, especializada en instrumentos de percusión y batucada, nació de un foro de aficionados a la música brasileña. En la actualidad, brinda a sus clientes asesoría desde el primer contacto hasta finalizar la compra, así como una amplia variedad de productos musicales.

Gracias a las tiendas especializadas de música, cada vez más españoles se unen a esta tendencia. El negocio con sede en Madrid ofrece envíos a nivel nacional, así como también a países cercanos como Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Los instrumentos comercializados por esta empresa cuentan con una garantía de 2 años.



