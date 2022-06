CTX Detectives Privados certifica conversaciones de medios digitales para que puedan ser presentadas como prueba ante un tribunal

Hoy en día, las personas pasan más tiempo en el entorno digital, donde comparten todo tipo de publicaciones, interactúan con personas en varias plataformas y explican intimidades. Estas pueden ser desde una conversación con la pareja hasta algo tan complejo como un mensaje que sirva como prueba para enjuiciar a una persona.

CTX Detectives Privados es una empresa que se encarga de extraer este tipo de mensajes y hacer certificaciones de conversaciones de WhatsApp. Estas certificaciones permitirán el uso legal y dar veracidad de un contenido o conversación de WhatsApp ante un tribunal.

Detectives expertos en analizar y certificar conversaciones de WhatsApp WhatsApp se ha convertido es una de las aplicaciones para mensajería en tiempo real más usada en todo el mundo. A diario, los usuarios de esta aplicación mantienen largas conversaciones sin preocuparse por el contenido que suben o por los mensajes que escriben, ya que posee una seguridad de datos eficaz. Sin embargo, esto puede ser una ventaja en el momento de encontrar y aportar pruebas en sede judicial para enjuiciar a una persona por algún tipo de delito.

De esta forma, existen expertos en informática forense y delitos informáticos como CTX Detectives Privados que están capacitados para extraer y analizar conversaciones de WhatsApp de forma legal. Esto lo hacen siempre y cuando el objetivo sea demostrar la agresión o abuso cometido por parte de un acusado en una corte judicial. Esta agencia de detectives privados también realiza certificaciones de WhatsApp con total precisión y eficacia. Certificar una conversación de WhatsApp es esencial para demostrar la veracidad de la misma y probar que su contenido, fecha y hora no han sido manipulados por terceros.

El papel de las conversaciones certificadas de WhatsApp en sede judicial Una conversación de WhatsApp no puede ser usada en sede judicial si no ha sido certificada previamente por profesionales como CTX Detectives Privados. No importa qué tan real puedan parecer o si han sido capturadas el mismo día y presentadas en el juzgado. El motivo es muy simple, las herramientas tecnológicas y las habilidades de los hackers cada vez son más efectivas en la manipulación de cualquier contenido.

Por otra parte, los profesionales en pericias informáticas e informática forense de CTX Detectives Privados están capacitados para extraer audios, vídeos, fotos, mensajes borrados y cualquier dato útil para presentar en sede judicial. Cada uno de estos datos y el material digital en general es certificado por esta agencia y totalmente avalado por las leyes nacionales y europeas. También es importante mencionar que el proceso de certificación de WhatsApp puede ser usado para demostrar que la contraparte ha alterado o manipulado el contenido presentado en el juzgado.

CTX Detectives privados proporciona a las personas que así lo requieran una certificación de conversaciones de WhatsApps que pueden ser piezas claves en un tribunal, esto sin importar el sistema operativo del teléfono, marca o modelo, ya que CTX Detectives Privados cuenta con un personal altamente cualificado en el sector.