Rachel & Co, el espacio donde encontrar un amplio catálogo de plantas ornamentales

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Las plantas ornamentales tienen el propósito de embellecer o hacer más estético un espacio. Son un elemento de decoración que puede utilizarse tanto en el interior como en exteriores.

Además de resultar agradables a la vista, tienen la capacidad de mejorar la calidad del aire, ya que algunas filtran sustancias indeseadas. Otras aportan un agradable aroma y, cuando se colocan en jardines o terrazas, atraen a insectos polinizadores que favorecen al medioambiente.

En Rachel & Co es posible acceder a distintas especies de plantas ornamentales mediterráneas y tropicales. Cuentan con ejemplares de temporada, plantas para interior y también para decoración de espacios exteriores. La empresa se especializa en la confección a medida de producciones de calidad para mayoristas y centros de jardinería de España, Francia y Portugal.

Producción programada de plantas ornamentales en Rachel & Co Rachel & Co realiza planes de cultivo a medida con plantas que son completamente personalizables. De esta manera, es posible escoger la selección de genética, el porte, la floración, las etiquetas, las macetas y la fecha de entrega, entre otros factores. Además, la empresa trabaja con transportistas especializados en logística de plantas. Las entregas cubren todo el territorio de Francia, España y Portugal.

Las ventas se realizan a partir del catálogo de la firma. Al trabajar con productores y agricultores del sureste de España, Rachel & Co dispone de una gran variedad de plantas de interior y exterior, cactus y crasas, ejemplares de temporada y mucho más. También comercializan ejemplares jóvenes y adultos de palmeras y olivos. Asimismo, disponen de distintas variedades de frutales cítricos, tropicales, de hueso o de pepita.

Una trayectoria de 25 años en la comercialización de plantas ornamentales Rachel & Co es un emprendimiento fundado en 2017 por Raquel Novis, una empresaria que cuenta con más de 25 años de experiencia en el negocio de comercialización y distribución de plantas ornamentales. La directora de la compañía se decidió a comenzar su propio camino después de dirigir el departamento de exportación de algunas de las firmas más importantes de la región.

Actualmente, sus principales clientes se encuentran en Francia. Gracias a la logística avanzada que posee la empresa pueden situar todos los productos en cualquier punto de este país en menos de 24 horas. Además, durante los últimos años, Rachel & Co ha comenzado a proveer a distintos centros de jardinería en España y Portugal.

Los productores que trabajan con la firma están al día de las últimas novedades y mejoras genéticas. Asimismo, todos se desempeñan bajo los criterios más estrictos de calidad. Rachel & Co sigue un compromiso firme con el medioambiente y, en toda su cadena de producción, solo emplea productos sostenibles.

A través de Rachel & Co es posible disponer de una gran variedad de plantas ornamentales de alta calidad, personalizadas y mediante de un sistema de transporte seguro y especializado.



