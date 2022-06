Adquirir vitaminas para perros en la parafarmacia de Lucas & Lola Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Para mantener a las mascotas en el mejor estado físico y de higiene, es importante administrarles los suplementos alimenticios y vitaminas para perros necesarios y de la mejor calidad.

Con el objetivo de proporcionar un catálogo completo, Lucas & Lola es una de las tiendas online que lidera el mercado de servicios para mascotas, ya que dispone de un stock ilimitado de productos de alta gama y atención personalizada en Madrid.

Lucas & Lola ofrece vitaminas para perros Al estar en contacto con otros animales, los cachorros están expuestos a todo tipo de enfermedades infecciosas, parasitarias, problemas alimentarios y un largo etcétera. Es por este motivo, que el uso de los medicamentos farmacéuticos son sumamente importantes para proteger su sistema inmunitario, así como también, para ayudarlo a crecer sano y fuerte.

Del mismo modo, los perros tienen necesidades específicas, que requieren diferentes tratamientos para cubrir cada uno de sus déficits de salud. Un ejemplo de esto, son las vitaminas. Así como los seres humanos las consumen para apoyar las funciones del cuerpo, los animales las necesitan para mejorar su funcionamiento y disfrutar de una buena salud.

Existen diferentes grupos de vitaminas con distintas divisiones que se encargan de realizar acciones específicas en el cuerpo del animal. En las hidrosolubles que se desechan por la orina, están la B y C y las liposolubles A, D, E y K se acumulan en el organismo del animal. Como todas estas cumplen funciones necesarias, hay medicamentos que incluyen gran parte de los grupos para que el perro las pueda ingerir rápidamente.

Lucas & Lola es una parafarmacia de calidad Así como los medicamentos son importantes para el desarrollo de las mascotas, la parafarmacia engloba todos los productos para mantener los demás aspectos del cachorro en perfectas condiciones.En este sentido, ofrecen accesorios, ropa de diferentes tallas, productos para lavar y cuidar el pelaje, suplementos nutricionales o regeneradores, entre otros.

Por otro lado, en ciertas ocasiones, algunos perros son propensos a desarrollar problemas en sus articulaciones y sistema óseo. Para estos casos, Lucas & Lola ofrece una gran variedad de tratamientos condroprotectores que apuran la recuperación de huesos y articulaciones. Es importante resaltar que al ser un factor de acción lenta, se utiliza para ralentizar efectos de enfermedades hereditarias y al no ser un tratamiento médico, se puede adquirir sin receta veterinaria.

Sea cual sea la necesidad del cachorro, los especialistas de Lucas & Lola tienen la respuesta, cuentan con servicio de atención al cliente disponible en la web o vía telefónica. Al mismo tiempo, la tienda online proporciona el servicio de envío a nivel nacional y para la Unión Europea.

Cualquier familia con perros, puede consultar la web y conseguir todo lo que necesita para el cuidado de sus mascotas.



