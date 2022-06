westsouls expande su catálogo más allá de las camisetas y sudaderas sostenibles Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

La industria de la moda está caracterizada tradicionalmente por la elegancia, glamour y buen gusto de los diseños.

Sin embargo, en la actualidad, los consumidores empiezan a valorar las prendas cada vez más por su sostenibilidad, debido a los altos niveles de desechos contaminantes que genera esta industria desde su modelo productivo convencional.

westsouls es una empresa de moda desarrollada para sumarse a este cambio de paradigma, a través de prendas como camisetas y sudaderas sostenibles elaboradas con diseños originales, inspirados en la naturaleza, cuya fabricación se lleva a cabo siguiendo el concepto de slow fashion.

Amplio catálogo de productos sostenibles En westsouls, la naturaleza es un elemento fundamental de su filosofía empresarial, cuyo cuidado es parte de sus objetivos centrales. A la vez, también es una fuente de inspiración para sus diseños, los cuales transmiten esa armonía que provoca la contemplación de los entornos naturales.

Su repertorio abarca una extensa gama de camisetas y sudaderas sostenibles, su principal producto de confección, aunque actualmente su oferta se ha expandido hacia varios modelos en camisas y bañadores, así como una novedosa colección de camisas para mujer. Estas prendas cuentan con diseños minimalistas.

No obstante, la mayor cualidad en estas prendas es la combinación entre calidad y sostenibilidad que representa su fabricación, llevada a cabo con fibras extraídas únicamente de materiales orgánicos, como algodón y bambú, cuyo cultivo se realiza sin incidencia de productos agroquímicos o genéticamente modificados. Todo ello permite asegurar la sostenibilidad no solo del producto, sino de todo el proceso de fabricación.

Consciencia por la sostenibilidad ambiental La tendencia en el mundo de la moda es el consumo rápido y masivo, con prendas deliberadamente diseñadas con productos y procesos de baja calidad a fin de que el consumo sea continuo y lo más voluminoso posible. Esta dinámica es justamente la que lleva a la industria de la moda a generar la cantidad de desechos que se observa en los últimos años, una situación que contribuye de forma preocupante al deterioro ambiental, cuyos graves efectos adversos se notan cada vez más en distintas partes del planeta.

La slow fashion y los diseños minimalistas de westsouls son una respuesta ante esta situación, con la que buscan involucrar a las personas que comparten esta sensibilidad por la problemática ambiental en un modelo de producción y consumo mucho más consciente de la sostenibilidad ambiental. Sus prendas buscan romper la visión tradicional de la moda, con un diseño menos espectacular, pero que no pierde su encanto y atractivo, al mismo tiempo que aporta cualidades mucho más importantes y sostenibles para el planeta, como la calidad y durabilidad del tejido, así como las prácticas de sostenibilidad detrás de cada detalle en su elaboración.



