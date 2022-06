Tour Albaicín, Sacromonte y miradores para visitar Granada, de la mano de Nazarí Tours Granada Emprendedores de Hoy

En distintos momentos de la historia, Granada fue una ciudad capital de reinos musulmanes y castellanos.

Hoy en día es un centro receptor de turistas por sus múltiples atracciones históricas y por estar en la base de Sierra Nevada, el mayor centro de esquí de España. Entre las muchas actividades por realizar en esta urbe de más de 230 mil habitantes, una de las obligadas es el Tour Albaicín, Sacromonte y miradores que organiza la empresa de excursiones turísticas Nazarí Tours Granada.

En particular, Albaicín tuvo sus orígenes como pueblo en el siglo XI y, desde hace años, se ha integrado como un barrio al tejido urbano. A su vez, Sacromonte es conocido como el barrio gitano y el flamenco. Mientras tanto, desde miradores como el de San Nicolás es posible apreciar vistas únicas de la Alhambra, el Generalife y el entorno natural que da marco al lugar.

El Albaicín, Patrimonio de la Humanidad El Albaicín es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la Unesco en 1994. Mucho antes, el poeta Federico García Lorca había escrito que “las horas son allí más largas y sabrosas que en ninguna otra ciudad de España”. De origen medieval y diseñado por arquitectos moriscos, hoy en día es un reducto bohemio de escritores y artistas en el que abundan los bares de tapas y las cafeterías situadas entre casas encaladas.

Durante el tour Albaicín, Sacromonte y miradores de Nazarí Tours Granada es posible conocer todos los secretos que esconden sus calles laberínticas y sus suelos empedrados. Junto con Sacromonte constituyen una de las cunas del arte flamenco. De hecho, los dos barrios están ubicados en lo alto de una colina y prácticamente se funden en uno solo.

Las calles adoquinadas de ambos conducen al Mirador de San Nicolás que ofrece una vista única de la Alhambra y el Generalife, los otros dos complejos arquitectónicos granadinos que también cuentan con la distinción de ser Patrimonio de la Humanidad. Desde este punto es posible divisar sendas construcciones frente a frente, con la ciudad a sus pies y la Sierra Nevada detrás.

Se dice que no se ve la Alhambra al completo si no se observa desde los miradores de Albaicín y Sacromonte. En esta visita se entiende el por qué.

Experiencia segura y en grupo reducidos El punto de partida de la visita guiada de Nazarí Tours Granada es la Plaza Nueva, junto al Tribunal Superior de Justicia. Tras una breve introducción del guía oficial, el recorrido se inicia por Carrera del Darro, uno de los paseos más bonitos de la ciudad, y continúa por distintos puntos como las Ruinas del Maristán, la Iglesia San Juan de los Reyes y el Paseo de los Tristes, entre otros.

El tour Albaicín, Sacromonte y miradores de Nazarí Tour Granada se hace en grupos reducidos y es completamente seguro. Se trata de una experiencia que permite disfrutar de la esencia y vivir la magia tanto de los barrios históricos de Granada como de las mejores vistas de la ciudad. Una visita imprescindible para el que viene a Granada.



