CBlingua es una de las principales empresas de traducción compuesta por un equipo de traductores jurados acreditados en todos los idiomas

martes, 7 de junio de 2022, 17:44 h (CET)

Las traducciones juradas están cada vez más solicitadas, principalmente porque son la única forma de que la traducción de un documento sea aceptada en instancias judiciales o de otros organismos oficiales. Las traducciones deben ser llevadas a cabo por un traductor jurado, un profesional cualificado y certificado para este tipo de tareas.

En España, una de las empresas de traducciones juradas y técnicas pioneras en todo el país es CBLingua, conformada por profesionales con mucha experiencia y trayectoria. Su equipo garantiza traducciones oficiales en todos los idiomas, ya que sus traductores son nativos en inglés, francés, ruso, árabe, italiano, etc.

Servicios de traducción ofrecidos por CBLingua Hay toda una gama de servicios disponible en esta empresa. Sus expertos ofrecen no solo traducciones juradas, sino también traducciones generales, técnicas y científicas, revisiones y transcripciones, páginas web, de documentos y mucho más.

Sus traductores jurados incluso están calificados para realizar traducciones médicas, un tipo de trabajo donde la precisión es crucial, ya que de ello depende el correcto entendimiento de tratamientos y procedimientos médicos delicados. Además, en este tipo de documentos, se utiliza una terminología muy especializada y técnica, por lo que las traducciones las realizan profesionales con formación en medicina.

Por otro lado, la empresa también realiza traducciones juradas con firma electrónica, según lo aprobado por la Oficina de Interpretación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todos los servicios de esta empresa están disponibles no solo para clientes particulares, sino también para empresas y organismos públicos.

¿Qué beneficios aportan los servicios de CBLingua? Pese a que se pueden encontrar varias agencias de traducción en España, hay varias características que hacen que al contar con esta agencia se obtengan una serie de ventajas. En primer lugar, es una firma que se encarga de proporcionar en todo momento servicios óptimos y de la mejor calidad. Además, maneja unos precios muy competitivos y muy difíciles de batir en el mercado, así como presupuesto inmediato, validez legal garantizada y traducciones juradas en formato digital.

Todo esto respaldado por más de 20 años de experiencia, una trayectoria fundamentada en valores tales como la honestidad y el compromiso. Actualmente, CBLingua ofrece sus servicios a toda España, principalmente a través de su sitio web. De manera que, incluso fuera de las fronteras españolas, se pueden solicitar los servicios de traducción de la compañía.

En el sitio web CBLingua, está toda la información ampliada de cada uno de sus servicios, así como los medios de contacto que servirán para solicitar presupuesto y traducciones vía online. Allí, los clientes encontrarán no solo profesionalidad y experiencia, sino también plazos cortos y procesos eficientes.



