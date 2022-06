La limpieza con ozono y la importancia del agua osmotizada, por Confort Luxury Emprendedores de Hoy

La limpieza con ozono es muy útil para la eliminación de bacterias y virus en todo tipo de superficies y elementos como la ropa. Eso se debe a su gran utilidad para capturar electrones y atacar las sustancias oxidables como los olores y microorganismos contenidos en la suciedad orgánica.

Expertos en esta temática como la empresa española Confort Luxury, destacan que la limpieza con ozono es una práctica efectiva, sostenible y segura. La desinfección con este componente no requiere el uso de detergentes u otros productos químicos y su único residuo en el ambiente es el oxígeno.

¿Cómo se realiza la limpieza con ozono? Los beneficios de la limpieza con ozono son ampliamente conocidos en todo el mundo desde hace tiempo. Sin embargo, la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia los puso en un nivel protagónico en el desarrollo de campañas masivas de desinfección. La efectividad de este elemento se basa en su composición química.

El ozono es una molécula que está compuesta por 3 átomos de oxígeno. Sus átomos tienen cargas negativas que actúan como imanes de las cargas positivas. Estas son componentes de los llamados radicales libres que son, a su vez, el principal elemento que contienen los microorganismos que conforman la suciedad.

Al atraer las cargas positivas las oxida, eliminando de esa manera a los radicales libres y en consecuencia a los microorganismos. Esta propiedad es lo que hace que el ozono tenga un gran poder para eliminar olores, desinfectar y limpiar. Ese poder oxidante también le genera propiedades blanqueadoras, por lo cual resulta muy útil en el lavado de lencería en centros hospitalarios y hoteles.

Consumir agua osmotizada Confort Luxury es una compañía especializada en el tratamiento del agua y del ozono. Su equipo asegura que utilizan los productos más innovadores del mercado. Disponen de equipos que cuentan con todas las revisiones, avales y certificaciones de los organismos oficiales que verifican los controles de calidad.

Esa experiencia les permite hablar con propiedad de los beneficios del consumo del agua osmotizada para los seres humanos. Explican que ayuda a combatir la hipertensión y tiene propiedades diuréticas, lo que resulta atractivo para las personas que quieren perder peso. Favorece la desaparición de dolencias como el estreñimiento y evita la formación de cálculos billiares y renales, ya que no contiene cal.

El agua osmotizada es el mismo mineral corriente, pero al que se le han retirado todas las sustancias que pueden resultar nocivas para los humanos. La osmotización ayuda a retirar del agua elementos como la cal, el cloro, mercurio, magnesio, nitratos, plomo y el flúor. Confort Luxury sostiene que, para ese proceso, se requieren equipos de última tecnología como los que ellos comercializan y que se encuentran disponibles a través de su página web.



