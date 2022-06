Soluciones para los transportistas autónomos ante la subida de precios de los carburantes Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 17:08 h (CET)

Según el informe del Boletín Petrolero de la Unión Europea, en los últimos meses el coste del hidrocarburo ha marcado el importe medio más alto de la historia. El precio de los carburantes no deja de incrementarse en España.

Dicha alza ha afectado al sector transporte, concretamente, a los transportistas autónomos que se han visto imposibilitados por cubrir los altos costes del combustible.

Una alternativa para reducir estos gastos lo ofrece la empresa de transporte española European Transport Platform a través de la plataforma Líder Leads, la cual dispone de un servicio de afiliación donde los transportistas pueden conseguir mayores descuentos en los combustibles y productos necesarios para transitar con su vehículo sin tener que gastar altas sumas de dinero.

La afiliación al sistema de Líder Leads La plataforma Líder Leads ha diseñado un espacio para que los camioneros de cualquier parte de España puedan disfrutar de algunos beneficios para su actividad. Para ello, los interesados en afiliarse al servicio pueden acceder a la página web de la empresa y rellenar un sencillo formulario indicando datos personales como el nombre de la empresa, nombre de contacto, teléfono, número de camiones, cabezas tractoras o remolques que se desean afiliar.

Además, los usuarios deben marcar el tipo de vehículo que puede ser Tautliner, Semitautliner, Lateral bajo, Box, entre otros, y marcar los litros de combustible mensual que consume cada vehículo. El siguiente paso será seleccionar la casilla de los términos y condiciones del servicio y afiliarse.

Formar parte de la comunidad es completamente gratuito, por lo que el afiliado no tendrá que pagar un coste adicional por concepto de suscripción.

¿Cuáles son los beneficios de afiliarse al servicio de Líder Leads? Los profesionales del volante suscritos al servicio de afiliación de la empresa European Transport Platform pueden acceder a descuentos en carburantes. Además, pueden recibir precios rebajados en peajes, entre otros productos y servicios automotores indispensables para transitar por las carreteras del país.

Los beneficios pueden disfrutarse 7 días después de haberse suscrito al sistema. Además, la empresa ofrece un chat privado en la web integrado por un equipo de expertos en el sector que se dedican a dar respuesta a cualquier duda que tengan los afiliados sobre el servicio, para que puedan aprovecharlo al máximo.

Además de ofrecer soluciones para el suministro de combustible a menor coste, la compañía ofrece servicios de transporte de carga a nivel nacional e internacional que facilitan el traslado de mercancía dentro y fuera del territorio español.

Sacar mayor beneficio y rentabilidad a los camiones sin tener que gastar altas sumas de dinero pagando combustible, es posible con propuestas como esta, que aportan soluciones para mitigar los efectos de las alzas de precios de los hidrocarburos en España.

Para más información se puede contactar a través de la página web de Líder Leads.



