Nace ALIANZA BEST, la alianza de empresas Premium que revolucionará la cadena de suministro

martes, 7 de junio de 2022, 17:30 h (CET) La alianza se compone de empresas referentes y disruptivas de cada sector de la cadena de suministro y tiene como principal objetivo reunir los conocimientos punteros necesarios como para que los clientes de los miembros de la alianza BEST puedan alcanzar el liderazgo y maximizar sus beneficios '¿Te imaginas qué sucedería si los mejores expertos de la cadena de suministro se juntasen para tratar de que tu empresa alcanzase el mejor nivel posible?' '¿Te imaginas a empresas de embalaje, almacenes, tecnología, consultoría, productos de estiba, formación, literatura técnica, entre otras actividades, trabajando juntas en proyectos integrales, aportando conocimiento en plataformas colaborativas para que logres el máximo beneficio y ranking en tu sector?' "Pues no es necesario que lo imagines, esto ya es una realidad y se llama Plataforma BEST".

La Plataforma BEST es una Joint Venture de base tecnológica sobre la que se asienta una gran alianza estratégica de empresas que tiene como común denominador perseguir ser los primeros en su campo y lograr el máximo beneficio y posicionamiento para sus clientes a través de la gestión del talento y el conocimiento.

El pasado 2 de junio, tuvo lugar la presentación oficial de esta alianza en el Salón Internacional de la Logística, SIL 2022, de la mano los fundadores de Plataforma BEST, la abogada y CEO de Alvis Ekosystem, Eva María Hernández Ramos, y el CEO de Aglaë Ekosystem, Carlos Hernández Barrueco.

La alianza se compone de empresas referentes y disruptivas de cada sector de la cadena de suministro y tiene como principal objetivo reunir los conocimientos punteros necesarios como para que los clientes de los miembros de la alianza BEST puedan alcanzar el liderazgo y maximizar sus beneficios.

Los miembros iniciales de Alianza BEST son los siguientes:

Aglaë Ekosystem: la mayor productora audiovisual, técnica y formativa en logística. Referente internacional en conocimiento técnico en estiba y seguridad en las cargas.

la mayor productora audiovisual, técnica y formativa en logística. Referente internacional en conocimiento técnico en TSB: líder en calidad del transporte de paquetería industrial, pioneros en la plataforma de gestión del conocimiento dentro de su transformación continúa por la excelencia organizacional y el refuerzo de la cultura empresarial.

líder en calidad del transporte de paquetería industrial, pioneros en la plataforma de gestión del conocimiento dentro de su transformación continúa por la excelencia organizacional y el refuerzo de la cultura empresarial. Alavant: empresa líder en formación y consulting en operaciones import/export y estrategia. Trabaja para múltiples escuelas de negocios y empresas, gestionando programas, masters y otros contenidos en línea.

empresa líder en formación y consulting en Trabaja para múltiples escuelas de negocios y empresas, gestionando programas, masters y otros contenidos en línea. Alvis Ekosystem: empresa líder internacional en conocimiento legal en estiba y seguridad en las cargas. Referente en desarrollo legal, investigación y formación en todos los campos de la cadena de suministro.

empresa líder internacional en conocimiento legal en Referente en desarrollo legal, investigación y formación en todos los campos de la cadena de suministro. Cargok: empresa líder en América Latina en aseguramiento de cargas y distribución de materiales y útiles de estiba. Es un referente en el campo de la divulgación e incorporación de los conocimientos más disruptivos en su sector.

empresa líder en América Latina en aseguramiento de cargas y Es un referente en el campo de la divulgación e incorporación de los conocimientos más disruptivos en su sector. Encaja: referente en consulting y sistemas de embalaje, con amplia experiencia y conocimientos que avalan una trayectoria marcada por las soluciones innovadoras.

referente en consulting y sistemas de embalaje, con amplia experiencia y conocimientos que avalan una trayectoria marcada por las soluciones innovadoras. Forankra: Líder europeo en fabricación de útiles de estiba, sistemas de sujeción, elevación y optimización del volumen de todo tipo carga, caracterizado por la innovación y el servicio Premium.

Líder europeo en fabricación de útiles de estiba, sistemas de sujeción, elevación y optimización del volumen de todo tipo carga, caracterizado por la innovación y el servicio Premium. Instituto Alana: Entidad sin ánimo de lucro, con un papel referente en la generación de la cultura y la seguridad en el transporte en Europa.

Entidad sin ánimo de lucro, con un papel referente en la generación de la cultura y la seguridad en el transporte en Europa. J2Servid: Empresa referente en útiles de estiba y sujeción en contenedor. Se caracteriza por la incorporación de todo tipo de productos especializados para la protección de mercancías en contenedor y un asesoramiento y servicio de alta calidad técnica.

Empresa referente en útiles de estiba y sujeción en contenedor. Se caracteriza por la incorporación de todo tipo de productos especializados para la protección de mercancías en contenedor y un asesoramiento y servicio de alta calidad técnica. Marge Books: la mejor y mayor editorial de habla hispana en la cadena de suministro. Posee numerosas obras técnicas desarrolladas por profesionales especializados en todos los campos de la cadena de suministro.

la mejor y mayor editorial de habla hispana en la cadena de suministro. Posee numerosas obras técnicas desarrolladas por profesionales especializados en todos los campos de la cadena de suministro. Valueing: una de las mejores consultoras internacionales en carga paletizada, desarrollo y optimización de embalaje. La Alianza BEST, que está abierta a todo tipo de candidaturas de miembros colaboradores, permitirá a sus partners contribuir a la difusión de una cultura innovadora en la cadena de suministro, colaborar en actividades que favorezcan la investigación, desarrollar y crear proyectos de gran envergadura en el sector de la logística, especialmente en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la cooperación empresarial.

Alianza BEST facilitará la participación en redes de cooperación internacional, la creación de nuevos polos de competencias mediante la combinación de conocimientos conjuntos, la participación en eventos y acciones didácticas y formativas, entre otras.

Los clientes de los miembros de esta alianza percibirán un valor diferencial en los servicios y productos, así como en el enorme conjunto de conocimientos Premium (best practices, know how de alto valor, etc.), lo que les dará la oportunidad de alcanzar las máximas cotas de éxito y ranking.

En Alianza BEST solo se admite una empresa referente por área de actividad, ya que se busca la mejor empresa de cada campo, a fin de asegurar la calidad del conjunto. La alianza está abierta a todo tipo de empresas, siempre que se cumplan una serie de premisas establecidas por su órgano de administración. "Si eres líder en tu sector y quieres pertenecer a la red más prestigiosa para crear sinergias, desarrollar proyectos conjuntos y llevar a tus clientes hacia el liderazgo, puedes presentar tu candidatura al correo de su directora: eva@alvisekosystem.com".

