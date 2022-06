El ATP Mallorca Championships lanza la 2ª edición del Mallorca Championships virtual by Infinity Talent Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 17:22 h (CET) 2ª edición del Mallorca Championships virtual by Infinity Talent organizado por una compañía especializada en eventos digitales de esports. Infinity Talent estará de forma presencial del 18 al 25 de junio en ATP250 Mallorca Championships aunando el deporte electrónico con el tradicional. El ganador del torneo virtual organizado en colaboración con INFINITY TALENT se llevará una Play Station 5 El torneo de tenis ATP250 que se celebra sobre hierba en Mallorca del 18 al 25 de junio acogerá un torneo online paralelo, el Mallorca Championships Virtual by Infinity Talent.

Después del éxito de la primera edición, Mallorca Championships e Infinity Talent se alían por segundo año consecutivo para celebrar dicho torneo online que se disputará con el videojuego Tennis World Tour 2 y el ganador se llevará como premio una Play Station 5 o un cheque por valor al importe del premio.

Las inscripciones al torneo ya están abiertas en la web de Infinity Talent hasta el 15 de junio. El torneo online se jugará en la plataforma PS4 y dará comienzo el 19 de junio, donde se disputará en fase de eliminatoria un partido al día hasta el 24 de junio. La final se jugará en paralelo al torneo de tenis de Mallorca donde ya se han confirmado jugadores de la talla de Daniil Medvedev (actual campeón) o los españoles Pablo Carreño y Roberto Bautista Agut.

Pilar Carbonell, directora de e"motion Sports Hispania, empresa promotora del ATP Mallorca Championships ha expresado: “Para nosotros es un orgullo colaborar con Infinity Talent y su plataforma audiovisual DAGMR para sacar el torneo virtual adelante y apoyar el desarrollo de los esports”.

Stand Gaming

Infinity Talent contará con un espacio físico dentro de las instalaciones del recinto del Mallorca Country Club.

El espacio contará con consolas y Realidad Virtual para los asistentes al evento, donde podrán jugar durante todo el día hasta el cierre de puertas.

A lo largo de la semana se realizarán torneos presenciales donde se podrá ganar fantásticos premios de la marca Nacon, empresa desarrolladora del videojuego Tennis World Tour 2 y patrocinador del evento virtual.

Al stand de Infinity Talent se acercarán personajes relevantes del mundo de la ATP donde se les podrá conocer en persona y jugar con ellos a videojuegos. Durante toda la semana habrá regalos y sorteos de las diferentes marcas que patrocinan el torneo online.

Se unen a la lista de patrocinadores del torneo online empresas de la talla de Microsoft, Top Global, Prodware, Inetum, Gelt, EVO Banco y Catenon que estarán durante todo el torneo apoyando las competiciones de videojuegos.

Toda la información sobre el Mallorca Championships Virtual by Infinity Talent se podrá seguir en la página web oficial www.Infinitytalent.es y su canal audiovisual DAGMR a través de sus RRSS.

Infinity en el metaverso

Coincidiendo con el torneo del Mallorca Championships se realizará el lanzamiento del metaverso de Infinity Talent al que se podrá acceder a través de su propia web en el mes de junio.

Se podrá visualizar partidas del torneo online del Mallorca Championships Virtual y futuros eventos que se realicen dentro del sector de los videojuegos y los esports.

