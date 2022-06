Mikel Mendibe, de 22 años, dirigirá Adecco España durante un mes Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 16:42 h (CET) "CEO por un mes" es una iniciativa global del Grupo Adecco diseñada para atraer y desarrollar el talento de los jóvenes, para ayudarles en el camino para alcanzar su propósito profesional y personal y para guiar sus primeros pasos en el mercado laboral. El joven vizcaíno, que ha resultado elegido entre 3.000 inscritos en el programa, liderará la compañía junto al actual director general, Iker Barricat Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, en su apuesta por atraer y desarrollar el talento de los jóvenes, convocó el pasado mes de enero por octavo año consecutivo, ‘CEO por un mes’. A través de esta iniciativa, la compañía centra su atención en los jóvenes y les brinda la oportunidad de dirigir el grupo durante un mes en cada uno de los países que participa.

Mikel Mendibe, un joven vizcaíno de 22 años, ha sido nombrado CEO de Adecco España durante un mes. A lo largo de este periodo de tiempo, Mikel acompañará a Iker Barricat, actual director general del Grupo Adecco en España, en su jornada laboral. Además, compartirá su agenda viajando a diferentes regiones, asistiendo a reuniones y visitas comerciales, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité directivo y gestionando a un equipo de más de 2.400 personas.

Mendibe tendrá así un acercamiento transversal al mercado laboral que le proporcionará la experiencia y competencias necesarias para convertirse en un mejor candidato en su futuro profesional. Y es que este proyecto impulsa el desarrollo de habilidades tan importantes como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipo o el control del estrés.

Mikel ha sido seleccionado entre 3.000 participantes en España que se inscribieron en un proceso que finalizó el pasado 3 de junio. Este año, el proceso de selección ha contado con pruebas tanto presenciales como virtuales: desde videoentrevistas a un assessment, pasando por la realización de la prueba “Riders of History”, una herramienta de evaluación virtual propia del Grupo Adecco basada en la gamificación.

De entre todos los jóvenes con talento, tres asistieron a la “Gran final”: Ana Buiza, Carla Cabrera y el propio Mikel. Tras varias entrevistas con expertos en recursos humanos y otra con el actual director general de Adecco España, Iker Barricat, Mikel Mendibe ha sido el joven seleccionado para convertirse en CEO de Adecco por un mes, en una final muy reñida.

Ahora, Mikel trabajará como CEO en Adecco España durante 30 días y tendrá la posibilidad de convertirse también en CEO mundial de la compañía y ser la mano derecha de Denis Machuel, nuevo consejero delegado del Grupo a nivel global. Para ello, tendrá que luchar por ser uno de los 10 mejores candidatos –de entre los 47 que han sido nombrados en todo el mundo-. Si lo logra tendrá la posibilidad de asistir al bootcamp que se celebrará este verano y del que saldrá el director mundial de Adecco por un mes.

“Ceo por un mes” es una oportunidad única para acercar a los candidatos a experiencias laborales únicas y que les ayudará también a tomar mejores decisiones con respecto a su futuro laboral. Conocer desde dentro cómo es el día a día de un Ceo les ayudará a decidir también si verdaderamente quieren desempeñar un rol de responsabilidad en su carrera.

El nuevo CEO por un mes: Mikel Mendibe

Mikel es un joven de 22 años natural de Amorebieta. Ingeniero y máster en Tecnología Industrial por la Universidad del País Vasco, este joven tiene un CV brillante: fue elegido el pasado año por la Sociedad Española de Excelencia Académica como el mejor graduado del país en Ingeniería en Tecnologías Industriales y a su edad cuenta con una beca de excelencia para la investigación IKASIKER 2019-2020 y es el ganador del Climathon Eibar 2021.

Mikel tiene puestas altas miras sobre la que será su experiencia como “CEO por un mes” en el Grupo Adecco: “de esta oportunidad espero que sea transformadora. Espero poder dejar un poquito de mí en Adecco, y que se quede un “muchito” de Adecco en mí. Estoy determinado a aprovechar al máximo esta oportunidad tan increíble que se me está brindando y aprender, crecer, transformarme y evolucionar”.

“Digitalización, Industria 4.0., … son futuros que se han convertido en realidades, y me ilusiona muchísimo poder formar parte en la creación de ese mañana sostenible”, desde Mikel.

Por su parte, Iker Barricat, director general de Adecco, ha destacado sobre la elección de Mendibe que “este proceso de selección pone en valor cada año el excelente talento juvenil que hay en nuestro país. Elegir entre miles de candidaturas es cada año más difícil, pero Mikel ha destacado por ser un joven con enorme potencial, destacando su capacidad analítica, su pensamiento creativo y una visión humanista del futuro. Todo ello es lo que le ha hecho ser hoy nuestro de esta octava edición. Estamos seguros de que el potencial de Mikel unido a la experiencia que va a vivir el próximo mes le permitirá afrontar cualquier reto profesional que se le presente en el futuro. Para mí, y para todo el equipo de Adecco España, es una gran oportunidad poder disfrutar y aprender del mejor talento juvenil”.

Si se quiere conocer más sobre esta iniciativa visita la página web: https://www.adeccogroup.com/ceoforonemonth/

