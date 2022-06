Fersay aclara por qué no se debe tender la ropa dentro de casa Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 16:06 h (CET) Este hábito tiene sus riesgos, de los que previene la compañía Fersay a través de sus #Fersayconsejos A veces existen dificultades para poder tender la ropa mojada y que se pueda secar en un tiempo prudencial, sobre todo cuando llueve o hace mal tiempo. Una práctica muy habitual es tenderla dentro de casa en la habitación que más calor conserva para que se seque más rápido, lo cual es un error y un peligro para la salud.

Este hábito, sin embargo, tienes sus riesgos, de los que previene la compañía Fersay a través de sus #Fersayconsejos.

Tender la ropa dentro de casa puede convertirse en un riesgo para la salud respiratoria, afirman los expertos de la compañía, especialmente si se hace en un tendedero plegable ubicado en el dormitorio, donde duermes, o en cualquier espacio en el que se pase mucho tiempo. Por otra parte, la costumbre de colocar la ropa sobre un radiador es igual de nociva al aumentar la humedad ambiental.

Entre las afecciones y problemas más frecuentes asociados al secado en interior de ropa húmeda, la compañía señala que:

· Al secarse las prendas de ropa húmeda dentro de una habitación, la humedad se acumula en el ambiente, pudiendo provocar la aparición de hongos y moho, que, aunque no se vea a simple vista, puede suponer un problema para la salud.

· Esto se agrava aún más si esa persona sufre asma o cualquier problema que tenga que ver con el sistema inmunitario y el sistema respiratorio.

· La humedad incrementa la formación de esporas de moho y ácaros de polvo. Tampoco es bueno para la conservación de las paredes ya que puede ocasionar humedades graves que luego habrá que solucionar y serán visibles.

Lo ideal, afirma la compañía es contar con un tendedero de ropa, pero, si es complicado encontrarle un buen hueco, hay que intentar buscar un espacio en una habitación ventilada, la terraza o un espacio donde la evaporación de agua no cause daños al hogar ni a las personas que conviven en casa.

Para lugares con muchos días de lluvia, una secadora puede ser una buena aliada, sobre todo cuando hay niños en casa. Pero buscar un lugar e intentar secarla al aire libre son las mejores opciones para no dañar la salud.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

