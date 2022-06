El "marketing real", basado en resultados tangibles para las empresas, cumple 20 años Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 14:19 h (CET) La Consultora de Marketing aragonesa Uup celebra su vigésimo aniversario con una propuesta de valor centrada en conseguir los objetivos de negocio de las empresas a través del marketing. En este tiempo, Uup ha desarrollado más de 12.000 proyectos de marketing digital, para empresas de sectores industrial, agrícola, ganadero, retail, hostelería y servicios, entre otros En 2021, se invirtieron en España aproximadamente 2.482 millones de euros en publicidad digital. Este dato supone un crecimiento de casi 308 millones con respecto al gasto realizado en estos canales digitales el año anterior. Cada vez son más las empresas que apuestan por el marketing digital en nuestro país. Uno de los principales motivos es porque los usuarios y potenciales clientes de las empresas están en Internet, y las acciones desarrolladas en este soporte permiten una fácil medición del impacto y el retorno de la inversión casi a tiempo real. Asimismo, estos soportes admiten presupuestos publicitarios y de marketing accesibles a empresas de todos los tamaños.

La Consultora de Marketing Uup, lleva 20 años desarrollando estrategias que permiten a las empresas hacer crecer sus negocios a través del marketing digital, poniendo en práctica un marketing más entendible para las empresas, honesto y efectivo, basado en resultados reales: impactos, ventas, contactos cualificados, número de clientes logrados, etc. “En Uup seguimos pegados a nuestra tierra y nuestra gente, con humildad, pero siempre persiguiendo nuestros sueños con valentía. El marketing real nos permite estar pegados a las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Queremos que ellos también cumplan sus sueños y objetivos.”, señala Lorenzo Cortés, Director General de la compañía.

“En sectores más tradicionales como puede ser el industrial, o el agrario, había ciertas reticencias en utilizar el marketing digital para sus empresas. Pero precisamente, hemos comprobado que el marketing real es efectivo en todos los sectores, puesto que existe una estrategia que podemos trazar teniendo claro el objetivo de negocio, para conseguir esos impactos reales, que repercutan directamente en el crecimiento de las empresas”, señala el Director de Negocio de Uup, Marco Sanz. “Cuando ven que de verdad les resultan efectivas estas técnicas, y pueden medir fácilmente el retorno de la inversión, las empresas no dudan en continuar con el marketing digital como una palanca estratégica en sus negocios”, subraya.

De Ejea de los Caballeros, a Zaragoza, y al resto de España

Uup nació en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros el 6 de junio de 2002, con el nombre de E-media. Tras unos años dedicados a desarrollos tecnológicos y páginas web, la compañía comenzó a trabajar en proyectos de marketing, viendo la necesidad real de muchas empresas de darse a conocer y reforzar la proyección de sus marcas.

Uup evolucionó con el objetivo de reforzar su aporte de valor a clientes, equipo, colaboradores y sociedad y ganar competitividad en el mercado, con una nueva propuesta de valor que resultó muy bien acogida por empresas de tamaños muy diferentes (multinacionales, grandes empresas, medianas, Pymes y autónomos), y de sectores diversos (industrial, servicios, agrario, franquicias, hostelería, automoción, retail…).

Actualmente sus servicios se centran en la consultoría de marketing “pegada a los negocios de las empresas”, contando en su cartera de servicios con planes de aumento de ventas, de captación de leads, de lanzamiento de marca, de actualización online y de marketing digital, aunando los servicios del marketing estratégico y operativo.

