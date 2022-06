La importancia de detectar el acoso en la Administración Pública Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 13:58 h (CET)

Actualmente, el tema de acoso en la Administración Pública ha sido muy hablado. Según la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo, el 15 % de los trabajadores españoles sufre acoso laboral. Esto representa a aproximadamente 2 millones de personas.

Estas acciones inciden en la vía penal y laboral, pero también tienen repercusión en el Derecho Administrativo. Es decir, la administración en cuestión tiene la responsabilidad patrimonial al incurrir en la culpa in vigilando. Esto es, no haber actuado de manera diligente ante este tipo de conductas en el seno de su organización y en las relaciones entre su personal.

Lo recomendable es que estos casos sean asesorados y gestionados por abogados. En Tierno Centella Abogados, cuentan con un equipo especializado en acoso laboral pionero en la defensa jurídica a particulares y empresas.

Acoso laboral Originariamente, el acoso laboral, también conocido como mobbing, era entendido como una desviación de poder de algún directivo público. Este empleaba su potestad para denigrar a otro miembro de la organización. Sin embargo, últimamente, empieza a tener presencia entre los mismos compañeros del lugar de trabajo que se encuentran en la misma posición.

Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, estas conductas están tipificadas como una falta muy grave. Por lo tanto, es posible imponer sanciones como el despido disciplinario, la suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo, traslado forzoso, entre otras.

Además, el afectado puede levantar una demanda por la vía judicial contencioso-administrativa, pudiendo escoger entre dos vías procedimentales. Por un lado, es posible acudir al cauce especial de protección de derechos fundamentales. Por el otro, puede valerse del cauce común y entablar acciones declarativas o pretensiones de condena indemnizatorias. En este caso, puede demandar únicamente a la Administración Pública, al hostigador o a ambos.

¿Por qué es necesario denunciar el acoso en la Administración Pública? Los trabajadores víctimas de acoso pueden sufrir una serie de trastornos físicos y psíquicos que abarcan desde una sensación de vergüenza e impotencia hasta sentimientos de culpa. En algunos casos, llega a causar trastornos del sueño, ansiedad o depresión. Por esta razón, cuando existe acoso laboral, es importante buscar el asesoramiento de un abogado laboralista y establecer acciones jurídicas.

El despacho Tierno Centella Abogados cuenta con un equipo especialista en estos casos. De hecho, estos profesionales han sido unos de los primeros en España en ganar un juicio por daños y perjuicios a empresa y acosador. Además, como ellos afirman, consiguieron la primera condena a la administración educativa en Castilla y León. Estos se encargarán de determinar si efectivamente se está ante un caso de mobbingy, de ser así, dar el paso en la implementación de acciones legales.

Por medio de una atención personalizada y especializada, los profesionales de Tierno Centella Abogados hacen valer los derechos de los afectados. Al frenar este flagelo, también contribuyen al bienestar psicólogo de las víctimas.



