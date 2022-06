Sporttips, la App donde encontrar todo lo que se necesita para huir de las lesiones esta temporada Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 13:58 h (CET) Siete de cada diez corredores entrenan sin supervisión profesional y el 80% sufre lesiones, según el último informe Runómetro 2021 Detrás de un gran resultado en las competiciones siempre hay un gran equipo de asesores. Siguiendo esta dirección, Sporttips agrupa a los mejores especialistas para que el deportista, sea cual sea su nivel, pueda sacar la mejor versión de sí mismo y sin lesiones. Todo lo que un deportista puede necesitar, pero con total garantía de calidad, confianza y en formato App.

Para los más runners, se pueden contratar a entrenadores ilustres de esta disciplina como Marc Roig o Jaume Leiva. Si priorizar la salud es el objetivo, los mejores centros de medicina deportiva nacionales como Sanitas o la fisioterapeuta están al alcance en un solo click. Y sin olvidarse de la parte más descuidada de todo deportista, coaches y psicólogos deportivos de la talla de Unai Arrieta psicólogo de la selección española de balonmano o Xesco Espar ayudarán a llegar al siguiente nivel.

Los mejores especialistas en sus disciplinas, en una sola App. (Disponible para android y Apple)

Apasionados del deporte

“En Sporttips queremos ayudar a mejorar como deportista, a preparar la próxima carrera, a mejorar una marca personal, a encontrar un asesor personal, a recuperarte bien de una lesión” - Marcos Garzo, CEO de Sporttips.

Sporttips ha confirmado la colaboración con el Consejo Superior de Deportes (CSD / PROAD) y el CAR de Sant Cugat posicionándose como la plataforma de confianza para todos los deportistas. El objetivo es asesorar al deportista para que encuentre al profesional que más se adecúe a sus necesidades, sea cual sea su nivel. Y para eso, Sporttips pone a disposición una App que facilita la búsqueda y ofrece un servicio de atención al usuario para recibir un acompañamiento personalizado.

Las mejores condiciones del mercado

¿Cuidarse es caro? No hay inversión más rentable que uno mismo. Aún así, Sporttips quiere facilitar el acceso a estos servicios ofreciendo las mejor condiciones del mercado ofreciendo 50€ gratis para encontrar al profesional que mejor se adapte a las necesidades del deportista sin ningún coste. ¿Cómo? Añadiendo el código NUEVAPP en el momento de hacer el pago y automáticamente se aplicará el descuento sobre la primera contratación. Así de fácil. Además, por cada servicio contratado se acumula un 5% de la compra para canjearlo cuando se desee. ¿Qué más se puede pedir?

Alexia Putellas, Ona Carbonell y Teresa Perales ya comparten sus tips en la app.

Además de los deportistas de alto nivel, también comparten sus consejos con la comunidad expertos del ámbito del running y triatlón como Raúl Fernández, Depa Runner y Marc Roig, entre muchos otros.

“Ojalá yo hubiese tenido Sporttips de pequeña, me hubiese ahorrado muchas lágrimas” - Ona Carbonell, medallista olímpica de natación artística.

