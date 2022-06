DeMascotas recuerda la importancia de cuidar a los animales durante las vacaciones Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 14:06 h (CET) Las vacaciones son una etapa del año en el que los propietarios de mascotas no saben qué hacer para mantener a sus animales mientras están fuera de casa. Por esta razón, los expertos de DeMascotas ofrecen una serie de consejos para el cuidado de estos animales La llegada de las vacaciones conlleva una serie de preocupaciones a una parte de la población que tienen en casa mascotas. Aunque cada vez existe una mayor concienciación del cuidado de estos animales y cada vez más destinos turísticos permiten perros o son ‘pet friendly’, hay animales de compañía que necesitan de cuidados y no pueden permanecer solos durante varios días.

Por esta razón, los expertos de DeMascotas recuerdan la importancia de garantizar los cuidados de los animales de compañía mientras los propietarios disfrutan de la tan esperada escapada veraniega.

Cuidados por la familia y amigos

Una de las opciones más habituales es recurrir a un familiar o amigo de confianza que lo acoja en su hogar mientras la casa se queda vacía. De esta manera, el animal estará tranquilo y cuidado las veinticuatro horas del día. Además, si se trata de alguien que el animal ya conoce, el trastorno para el animal durante esos días será menor al cambiar durante un temporada de espacio.

Residencias, guarderías y cuidadores profesionales

En el caso de que ningún conocido pueda cuidar a la mascota, existen una gran variedad de alternativas para que los animales estén cuidados y no se queden solos mientras se disfruta de unos días fuera de casa.

Las guarderías para mascotas son una alternativa ideal. En este caso, pasarán unos días en la casa de un cuidador particular que se encargará de mantenerlos cuidados. Las residencias de animales también son una opción. Se trata de lugares especializados en el cuidado de mascotas donde, además, compartirá espacio con otros animales con los que podrá relacionarse. Algunas de estas residencias incluso incluyen servicios veterinarios en el caso de que haya que responder ante una urgencia médica. También existen cuidadores profesionales que se encargan de acoger animales que necesitan de cuidados especiales.

DeMascotas es un portal web destinado a ofrecer información y consejos muy prácticos para el cuidado de las mascotas desde el punto de vista de su comodidad, su alimentación y los cuidados básicos necesarios de los animales de compañía.

