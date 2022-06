¿Piel perfecta en verano?

Sí, es posible seguir embelleciendo la piel en verano, consiguiendo que mantenga ese tono dorado que tanto gusta.

Una de las propuestas en el universo de la cosmética que más está sorprendiendo por sus características y su efectividad es el suero de retinol y péptidos activos de la marca española ESBELTIA.

Es posible que sea un producto único en su categoría, dado que en su formulación no se incorpora agua y no se utilizan productos de relleno, es decir, el 100 % su formulación está compuesta por principios activos como antioxidantes, antiinflamatorios, hidratantes, suavizantes, calmantes, antiarrugas, antienvejecimiento, etc. Por todo ello, quizá sea una de las mejores formulaciones del mercado cosmético en 2022.

Este suero de retinol y péptidos activos de la marca española ESBELTIA trabaja toda la noche desde el interior. Su textura es suave, ligera y sin grasa. Su olor a naturaleza viva y su color mandarina enamoran desde el primer momento.

¿Qué aporta? Ayuda a retrasar el envejecimiento y las arrugas. Ayuda a mejorar los poros y la piel rugosa, unifica el tono de la piel y es aceptado por la piel mixta. Todo son ventajas en este cosmético de máxima calidad, puesto que aporta todo lo que la piel necesita de noche.

ESBELTIA, la marca española que comercializa este suero, también comercializa una “súper crema” 4 en 1, especial para aquellas personas que, por falta de tiempo o por pereza, se decantan por rutinas fáciles y minimalistas. Esta crema es un complemento ideal para la piel que, aplicada sobre el suero, hará que no falte de nada en la nutrición e hidratación de todas las noches de este verano.

No hay que olvidarse de la limpieza facial diaria por la mañana, el protector solar (que se debe aplicar cada dos horas) y una protección para la cabeza.