Alfonso X, El Sabio, protagonista del fin de semana cultural seguntino

martes, 7 de junio de 2022, 13:02 h (CET) Esta actividad ha sido la aportación de Sigüenza a la Red de Ciudades y Pueblos Alfonsíes a la que pertenece La Universidad de Alcalá a través del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros (CIEHC) y el Vicerrectorado del Campus de Guadalajara, retoma la actividad en Sigüenza después del obligado parón de estos dos últimos años, en el marco del Convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara y la Fundación General de la Universidad con la realización de un Coloquio científico sobre el rey Alfonso X, monarca castellano que tuvo una gran importancia para la provincia de Guadalajara y cuyo VIII Centenario de su nacimiento se está conmemorando en diferentes lugares de España.

Esta actividad ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Sigüenza y la Universidad de Mayores de la Universidad de Alcalá a través del Vicerrectorado de Posgrado, Formación Permanente y Extensión Universitaria.

El acto de inauguración fue presidido, en nombre del rector de la UAH, por la vicerrectora de Posgrado, Formación Permanente y Extensión Universitaria, Margarita Vallejo. Participaron en él la diputada de Cultura Teresa Franco y la concejala de Cultura Ana Blasco, Mª Dolores Cabañas, directora del CIEHC y del Coloquio y el ponente de la conferencia inaugural Ricardo Izquierdo, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y Comisario de la Exposición sobre “Alfonso X: el legado de un Rey precursor” (Museo de Santa Cruz-Toledo, 14 de marzo-19 junio 2022).

Las personas que intervinieron en la inauguración destacaron la importancia de la colaboración entre la Universidad, la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Sigüenza y el apoyo de estas instituciones a la candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial.

Margarita Vallejo manifestó el compromiso de la Universidad con la provincia de Guadalajara. Por su parte, Mª Dolores Cabañas, como directora del Coloquio, agradeció el apoyo del vicerrector del Campus de Guadalajara Carmelo García Pérez que es el motor de las actividades que realizan los profesores de la Universidad de Alcalá en la provincia de Guadalajara. Asimismo, la profesora Cabañas reiteró su compromiso personal con Sigüenza que se inició en el año 1983 cuando organizó el primer curso en esta ciudad y agradeció la constante ayuda de Pilar Martínez Taboada, cronista oficial de la ciudad.

Teresa Franco, en su condición de diputada de cultura y concejala seguntina, agradeció el compromiso de la UAH con Sigüenza y destacó la calidad científica del programa y categoría profesional y humana de los ponentes para traer al presente la dimensión del rey que impulsó la traducción de textos del latín, árabe y hebreo, renovó la ortografía y el léxico, al mismo tiempo que llevó a cabo una empresa importantísima: compilar las leyes en un solo texto.

Por su parte, Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza, explicó que “Sigüenza participa con ésta y otras actividades en la Red de Ciudades y Pueblos Alfonsíes que celebran el VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio, puesto que formamos parte del legado”, y aportó la necesidad de transmitírselo a los jóvenes “que tienen que formar parte de esta celebración”.

Cabañas explicó que el Coloquio que se ha programado en este año de 2022 sobre Alfonso X es la aportación de Sigüenza a la Red de Ciudades y Pueblos Alfonsíes y es, asimismo, una actividad más de apoyo a la candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial. Por estos dos motivos se invitó a los ponentes Ricardo Izquierdo y a Víctor López-Menchero, asesor técnico de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial de la UNESCO que ya forma parte de la Lista Indicativa del Estado Español.

En las ponencias se expusieron los logros más importantes del reinado de Alfonso X, la relación necesaria entre ese monarca y las ciudades para aplicar su modelo de organización del reino, el arte de las catedrales en Castilla y León, el urbanismo de Sigüenza durante ese periodo, la documentación de Alfonso X conservada en el Archivo Municipal de Sigüenza y el paisaje cultural de la comarca en la Edad Media.

La misma profesora subrayó que el equipo de trabajo que, con motivo de las celebraciones sobre la figura del Cardenal Cisneros, formaron Plácido Ballesteros (Diputación Provincial), Miguel Ángel Ortega (Cabildo Catedralicio), Pilar Martínez Taboada (Cronista de la ciudad de Sigüenza) y ella misma (Universidad de Alcalá), se ha mantenido unido trabajando con el objetivo común de apoyar a la ciudad de Sigüenza, y ahora a su candidatura a Patrimonio Mundial, destacando su rico pasado histórico y cultural.

También destacó la profesora Cabañas la participación de los alumnos de la Universidad de Mayores, que, además de asistir al Coloquio, participaron en las actividades programadas para ellos sobre la Historia de Sigüenza.

