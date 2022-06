Grupo Holcim apuesta por Nutanix para impulsar su compromiso con la sostenibilidad en la construcción Comunicae

martes, 7 de junio de 2022, 12:22 h (CET) La hiperconvergencia permite un ahorro de emisiones de CO2 por la automatización y simplificación de procesos. Grupo Holcim es la primera gran productora de cemento que ha firmado el compromiso de Naciones Unidas para limitar el calentamiento global. El proyecto con Nutanix es un paso más para que Grupo Holcim funcione operativamente en la nube en su totalidad. En la actualidad, el 60% de las aplicaciones y procesos corren en cloud y, a comienzos de 2023 será el 100% Nutanix (NASDAQ: NTNX), compañía líder en cloud computing para nubes privadas, híbridas y multinube, anuncia que Grupo Holcim ha desplegado con éxito su plataforma de hiperconvergencia. Este grupo es el líder mundial en materiales y soluciones para la construcción y desde hace más de 20 años se ha esforzado por convertir sus fábricas y plantas en entornos más respetuosos con el medio ambiente. Su ambición es liderar la industria en la reducción de las emisiones de carbono como empresa “Net Zero” y es la primera gran productora de cemento que ha firmado el compromiso de Naciones Unidas de limitar el calentamiento global a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales.

La hiperconvergencia es la piedra angular de ROBO v2 (segunda versión de Remote Office Branch Office) que dejaba atrás una infraestructura de TI que había llegado al final de su vida, con sistemas virtualizados de computación, almacenamiento centralizado, firewall y costosos sistemas de backup. Gracias a ROBO v2.1, la compañía abraza la hiperconvergencia y la posibilidad de implementar capacidades de computación gráfica. Se implementaron clústers de Nutanix de 3 nodos como punto de partida, manteniendo la capa de seguridad de firewall y modernizando el backup con una solución Software as a Service (SaaS).

La hiperconvergencia es un paso más para que Grupo Holcim funcione operativamente en la nube al 100%. En la actualidad, el 60% de las aplicaciones y procesos corren en cloud y, a comienzos de 2023, el departamento de TI estima que el 100% de estas aplicaciones se habrá migrado desde entornos on-premise a la nube, ya sea privada o pública.

Eficiencia y ahorro de costes

Dentro de la organización de IT de Grupo Holcim, que opera principalmente desde Madrid, se encuentra Global I&O EMEA, responsable de proveer servicios de infraestructura y operaciones al EMEA Digital Center. Proporcionan conjuntamente servicios innovadores a más de 30.000 usuarios en 53 países de la región de Europa, África y Oriente Medio (EMEA) con una capacidad instalada superior a 80 Millones de Tn de cemento anuales. El planteamiento de la plataforma de Nutanix como un producto permite optimizar el servicio de Infraestructura y evolucionarlo de manera recurrente, garantizando el versionado y estandarización a lo largo y ancho de las geografías a las que se ofrece servicio.

“Nuestro objetivo era que Nutanix nos ayudase a aportar soluciones de negocio locales eficientes como complemento a los servicios implementados en la plataforma centralizada alojada en la cloud pública de Amazon Web Services (AWS)”, explica Francisco Javier Mollá, Manager de Global I&O Service Delivery para EMEA en Grupo Holcim. “Desde el departamento de TI se ha contribuido en gran medida a reducir el consumo eléctrico con nuevas máquinas, más eficientes, y con la centralización de servicios en la nube pública. Utilizar solamente los recursos que se necesitan se traduce en eficiencia y en ahorro de emisiones de carbono”.

Para completar las implementaciones en cada localización cuentan con la colaboración de SCC España. Los responsables de TI de cada instalación reciben los bundles preconfigurados por este partner, que aporta todo el soporte necesario con la colaboración de Nutanix.

Simplicidad y reducción de emisiones

Uno de los principales beneficios de la nueva infraestructura es su capacidad potencial para contribuir a la sostenibilidad. El departamento de TI se siente especialmente satisfecho con el ahorro de electricidad, eficiencia y simplificación de procesos. "Ahora gestionamos todos los bundles desde una única consola y somos capaces de automatizar actividades críticas como parches de seguridad. Otro de los grandes beneficios que hemos experimentado es la escalabilidad. La posibilidad de adaptarse dinámicamente a la demanda en función de la necesidad del negocio tiene un valor incuestionable", subraya Francisco Javier Mollá.

En el ámbito de seguridad, Grupo Holcim ha eliminado el almacenamiento como único punto de fallo. Con la anterior infraestructura, si fallaba la cabina de almacenamiento, el bundle quedaba fuera de servicio. Ahora, con el almacenamiento virtualizado y distribuido se elimina ese riesgo. Respecto a costes, el modelo de pago por uso permite a la compañía pagar por lo que necesita y no estar sujeta a elevados costes de licenciamiento.

“La simplicidad y la eficiencia de nuestra tecnología ha sido decisiva para que Grupo Holcim refuerce su compromiso con el medio ambiente”, declara Jorge Vázquez, Country Manager de Nutanix Iberia. “Para nosotros es un orgullo trabajar con una de las empresas más comprometidas en su empeño por alcanzar un entorno de cero emisiones de CO2 en el sector de la construcción”.

Acerca de Nutanix

Nutanix es líder global en software cloud y pionero en soluciones de infraestructura hiperconvergente, logrando que la computación sea invisible. Empresas de todo el mundo utilizan el software de Nutanix para trabajar como una única plataforma que permite gestionar cualquier aplicación desde cualquier ubicación y a cualquier escala para sus entornos híbridos multicloud. Más información en https://www.nutanix.com/es o siguiéndoles en Twitter a través de @NutanixSpain.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.