Necesitamos pirómanos, no bomberos

martes, 7 de junio de 2022, 09:01 h (CET) En pleno verano y con un calor tórrido pedir pirómanos. Y con urgencia. No me he equivocado, no me refiero al fuego material que arrasa cuanto encuentra a su paso, me refiero a otro fuego que es espiritual. Dice Cristo: “He venido a traer fuego al mundo y que más quisiera que ya estuviese ardiendo.” ¿En qué consiste este fuego? En sentir en el corazón un fuego abrasador por amor a Dios.

No es necesario señalar por ser por todos conocido que la situación actual del mundo es tenebrosa, apocalíptica. Me ha sorprendido el ver como en las redes sociales se relata la actualidad de muchos mensajes celestiales en todo el mundo. ¿Cómo sabremos que son celestiales? Pues por su contenido. Si piden nuestra conversión, la oración, el Amor a Dios, la adoración a la Divina Eucaristía, en fin, todo lo que conduzca a nuestra mejora espiritual podemos calificarlo sin temor a equivocarnos que su origen es celestial. Estos mensajes nos apremian a que sean manifiesten al mundo, pues el tiempo se acaba.

Por tanto lo que necesitamos y con urgencia, son almas que sientan ese fuego abrasador del amor de Dios en su corazón. Si todos los cristianos tuviésemos ese fuego abrasador, el mundo ardería por los cuatro costados, pero por desgracia no es así, más bien todo lo contrario, hay muchos bomberos hasta en el seno de la Iglesia Católica que quieren apagar ese fuego divino y que se manifiesta en muchos de esos mensajes celestiales.

Noticias relacionadas Ya no hay políticos como los de antes Solo piensan en sus propios beneficios y en dividir al pueblo para vencer, y gracias a sus actitudes, lo que predomina en las calles es el odio Nervios y agobio en Moncloa Las cosas no van bien. La marca socialista está a la altura de bilduetarras, golpistas, inútiles bullangueros y fascistas con tinte nacionalista El comunismo puro y duro de Díaz. Guerra al empresario "Todo el suelo de la democracia es elevar al proletariado al nivel de estupidez alcanzado por la burguesía", Gustave Flaubert ¿Quiénes mandan a los que nos mandan? Somos los ciudadanos obedientes que pagan, callan y ven la tele El café pendiente de María Si nos falla lo de la empatía, estamos acabados como seres humanos