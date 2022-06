Llevo diez años teniendo el lujo de trabajar dentro de un aula, dedicándome a la palabra más bonita que debería resumir todos nuestros destinos: la Educación, con mayúscula inicial. Sin embargo, esta disciplina a la que tanto quiero y que tanto me ha nutrido, ha dejado de ser motivadora para un docente absolutamente vocacional, habida cuenta de los dislates político-ideológicos que se están perpetrando con la nueva ley educativa, que promulga la muerte de la meritocracia y erige a la ideología en pilar fundamental de esta “educación”, con minúsculas y todo mi desprecio. En estos últimos tiempos he visto cómo puerta a puerta y ventana a ventana han ido desmontando la casa de la Educación, la de siempre, la que desde pequeño me hizo persona, la que me enseñó el valor del mérito y de la superación, y la que me enamoró como profesional.

Hoy, desde aquí, desolado, declaro que esta ya no existe y yo no estoy dispuesto a estar más tiempo del necesario en una institución en la que se vetan opiniones por motivos ideológicos, se saca a alumnos de clase para pegar carteles con idéntico fin o algunos de mis homólogos -por llamarlos de alguna manera- insisten a sus alumnos en la necesidad de no votar a ciertos partidos políticos a los que ponen nombre y apellido. ¡Ay, Educación! ¡Cuánto te echo de menos!