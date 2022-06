El verdadero progreso Jesús D Mez Madrid Lectores

martes, 7 de junio de 2022, 08:43 h (CET) Nada más contrario al genuino origen de la Unión Europea que ese asalto al derecho a la vida. La aceptación social del aborto ha ido calando poco a poco y convirtiéndose en el caldo de cultivo que las diferentes legislaciones iban necesitando.

Sin embargo, el verdadero progreso es aquel que no solo no da la espalda a sus raíces, sino que se cimienta sobre ellas. Es en el cristianismo donde se hallan las raíces comunes del viejo continente, que ahora necesita -como alentaba en 1982, en aquel histórico discurso en Santiago de Compostela, san Juan Pablo II- volver a encontrarse a sí mismo, no renunciar a aquello que precisamente hicieron gloriosa su historia y benéfica su presencia en los demás continentes, y entender que volver a ser brújula para un mundo que ha perdido el norte.

