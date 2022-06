Todos sufrimos con Ucrania Pedro García, Gerona Lectores

martes, 7 de junio de 2022, 08:32 h (CET) Putin fue negando a todos que tuviera la intención de invadir Ucrania. Engañó a todos los líderes y gobernantes que hablaron con él. El 24 de febrero inició una invasión que nos cogió desprevenidos, confiados, engañados, pese a que el inmenso ejército ruso posicionado desde hacía semanas en la frontera lo hacía temer.



Había otras guerras ya declaradas, hay otras guerras, en continentes diversos. Sin embargo, la de Ucrania la ha comenzado un dictador de una potencia mundial, que previamente pactó con China un “manos libres” para ambas potencias, de apoyo o respeto mutuo, que de todo hay. Y Rusia, potencia mundial venida a menos, inició la locura bélica, con afán expansionista, que había iniciado en 2014 con la anexión de Crimea y la comunidad internacional se mantuvo pasiva.

Todos sufrimos con Ucrania. Es una guerra en Europa, con un balance ya estremecedor: 6 millones de refugiados, ciudades y pueblos arrasados, tal vez un millón de ucranianos deportados a Rusia, decenas de miles de muertos, crímenes de todo tipo contra la población civil- con un ensañamiento, crueldad y torturas que inundan diariamente, por desgracia, las noticias que recibimos -, una Ucrania devastada para la que harán falta 600.000 millones (calculada por los daños actuales).

¿Bajas rusas? Se habla de más de 20.000 soldados muertos, ingente material bélico destrozado. Somos conscientes de que la desinformación y la propaganda de Rusia siempre ha sido una seña de identidad desde que llegó el comunismo… y sigue ahora, cuando un exKGB como Putin lleva las riendas del país. Las cifras que ofrece Ucrania también admiten reservas pero menos, porque la comunidad internacional visita las ciudades de las atrocidades, viaja a Kiev, y está ayudando a Ucrania.

