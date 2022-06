EE.UU. nos acompaña al precipicio Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de junio de 2022, 08:26 h (CET) Opinión del Youtuber mexicano “El chapucero” que yo comparto: ” El problema es que los europeos se sentaron para empezar a discutir y negociar un nuevo paquete de sanciones económicas a Rusia. Quieren seguir con esta loca idea a pesar de que el efecto inmediato de las pasadas sanciones económicas fue que el gas natural y el precio de la electricidad en Europa se dispararan más.

Sabiendo que estamos llegando a tasas de inflación en Europa cercanas al 10% y que lo que está provocando esta inflación son estas sanciones. No es el conflicto militar en Ucrania, no tiene nada que ver, lo que la provoca es la forma de aprobar Europa estas sanciones completamente absurdas. Pues salió el primer ministro de Bélgica y le puso un hielo a todo esto.

Y dijo:” Tranquilos, ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta lo que está pasando? ¿No se dan cuenta que están destruyendo nuestras economías?” Y Rusia lo está soportando, lo está resistiendo. Sigue recibiendo divisas por sus ventas de gas y petróleo. Tiene una inflación alta, pero controlada para ser uno de los países más sancionado de la historia. No está como Cuba, no está como Venezuela, que es así como querían ponerlo, pero no les funcionó. Y la verdad es que Bélgica dijo: ” No, ya es demasiado, no podemos seguir lastimándonos a nosotros mismos”.

En mi opinión, Europa es rehén de Estados Unidos y éste nos lleva de la mano al precipicio económico. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ya no hay políticos como los de antes Solo piensan en sus propios beneficios y en dividir al pueblo para vencer, y gracias a sus actitudes, lo que predomina en las calles es el odio Nervios y agobio en Moncloa Las cosas no van bien. La marca socialista está a la altura de bilduetarras, golpistas, inútiles bullangueros y fascistas con tinte nacionalista El comunismo puro y duro de Díaz. Guerra al empresario “Todo el suelo de la democracia es elevar al proletariado al nivel de estupidez alcanzado por la burguesía”, Gustave Flaubert ¿Quiénes mandan a los que nos mandan? Somos los ciudadanos obedientes que pagan, callan y ven la tele El café pendiente de María Si nos falla lo de la empatía, estamos acabados como seres humanos