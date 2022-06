​La apuesta de Europa Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 7 de junio de 2022, 08:24 h (CET) Finlandia pide ser parte de un proyecto de defensa y se compromete a reforzar la Alianza. La sociedad y la clase política lo apoyan. Los mandatarios han esperado a contar con los respaldos internos e internacionales necesarios. Pero la discreción y la prudencia con la que se negocia este proceso no es incompatible con la rapidez. El propio Secretario General de la OTAN se ha manifestado favorable al ingreso y ha reconocido que la Alianza tiene sus puertas abiertas.



Y lo mismo sucederá con Suecia si este país decide finalmente recorrer el mismo camino que su vecino. Rusia quizás buscara el efecto contrario, pero Finlandia y Suecia buscan defender su seguridad. La OTAN no ha muerto y el multilateralismo sigue siendo la apuesta de Europa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ya no hay políticos como los de antes Solo piensan en sus propios beneficios y en dividir al pueblo para vencer, y gracias a sus actitudes, lo que predomina en las calles es el odio Nervios y agobio en Moncloa Las cosas no van bien. La marca socialista está a la altura de bilduetarras, golpistas, inútiles bullangueros y fascistas con tinte nacionalista El comunismo puro y duro de Díaz. Guerra al empresario “Todo el suelo de la democracia es elevar al proletariado al nivel de estupidez alcanzado por la burguesía”, Gustave Flaubert ¿Quiénes mandan a los que nos mandan? Somos los ciudadanos obedientes que pagan, callan y ven la tele El café pendiente de María Si nos falla lo de la empatía, estamos acabados como seres humanos