Registro salarial y protocolo contra el acoso sexual para evitar sanciones en materia de igualdad, las recomendaciones de Edutedis Consultoría Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, los organismos internacionales y el Gobierno de España prestan mayor atención a la seguridad, tranquilidad y bienestar laboral de los empleados de empresas públicas y privadas. Esto ha originado protocolos para la prevención del acoso sexual, registros salariales y control horario, entre otros.

En este sentido, Edutedis Consultoría es una empresa que vela por el cumplimiento de cada uno de estos planes de seguridad, protocolos, registros y otros proyectos, a través de asesorías y servicios realizados por expertos en el sector.

Evitar sanciones con el registro salarial y protocolo contra el acoso sexual En España, la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 24 %, según el último informe publicado por el sindicato Comisiones Obreras. De media, al año, un hombre cobra unos 5.000 € más que una mujer, siendo la banca y los seguros, los sectores donde existe mayor brecha salarial. Con el objetivo de acabar con esta diferencia de salarios, se ha establecido como obligatorio el registro retributivo en las empresas, que contempla salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales, debidamente desglosados por sexos y distribuidos por el sistema de clasificación profesional aplicable.

El no cumplir con este registro puede llevar a sanciones severas, aunque se traten de pequeños negocios. Esto también afecta a las grandes compañías y corporaciones de cualquier tamaño, al igual que los protocolos de acoso laboral de cualquier naturaleza, incluyendo el sexual. Cualquier autónomo o empresa española que posea empleados debe demostrar con hechos veraces que no existe acoso alguno en sus instalaciones, rutina diaria laboral y equipos de trabajo.

Prevención del acoso sexual Edutedis Consultoría es una compañía que ayuda a las empresas a cumplir con las normas exigidas por la ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo. En estas normas se promueve la igualdad entre hombres y mujeres y se busca evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en empresas de cualquier tamaño. Para lograrlo ejecutan un protocolo obligatorio donde se demuestra el compromiso de la empresa por evitar tales acosos a través de actuaciones y medidas preventivas.

Asimismo, en este protocolo, se realiza un seguimiento y evaluación de cada medida y en qué ámbitos se están aplicando, un modelo de denuncia interna, etc. Edutedis Consultoría y sus expertos en la ejecución de prevenciones de acoso sexual en empresas explican que estos procesos suelen ser rápidos y económicos. Por el contrario, no aplicarlos tiene varias consecuencias como sanciones de alto coste, derecho del trabajador a una baja voluntaria, mala imagen de la marca, entre otros.

El acoso laboral cada vez es menos tolerado en España y las empresas deben regirse por ciertas normas y protocolos para evitar ser sancionados por el gobierno. La ejecución de estos protocolos es más sencilla cuando se contratan a expertos en el área, como Edutedis Consultoría.



