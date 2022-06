¿Por qué la baliza truncada fotoluminiscente de Abadecom es una de las más elegidas?

La baliza truncada fotoluminiscente es una de las más versátiles. Estos productos luminiscentes de señalización son ideales para balizar cualquier superficie horizontal en espacios de oscuridad o poca iluminación.

Las fabricadas por Abadecom ofrecen una gran variedad de ventajas destacables, ya que están fabricadas con materiales de primera calidad, obtenidos a partir del reciclaje. Además, son muy fáciles de fijar y con solo una carga de 10 minutos son capaces de ofrecer más de 12 horas de luminancia en condiciones de oscuridad.

¿Qué características ofrecen las balizas truncadas fotoluminiscentes? La base de las balizas fotoluminiscentes que distribuye Abadecom está totalmente fabricadas a partir de plástico reciclado y reciclable, que proporciona una gran resistencia al desgaste, los golpes y las condiciones atmosféricas del exterior. Además, es muy fuerte e indeformable, con una propiedad que le permite ser flexible pero al mismo tiempo sólida. Sus materiales de fabricación son totalmente ecológicos. De hecho, se ha puesto mucha atención en este aspecto, por lo que su huella de carbono es negativa, convirtiéndolo en un producto que además de eficiente, es ecológico y amigable con el medioambiente. Otra de las ventajas de las balizas truncadas fotoluminiscentes de esta empresa es que no requieren mantenimiento, ya que por sus características de fabricación son inoxidables e inastillables, proporcionándole una larga vida útil para la iluminación de zonas oscuras.

Detalles técnicos del producto En cuanto a los detalles técnicos, las balizas truncadas fotoluminiscentes de Abadecom tienen un color de brillo verde, que es capaz de funcionar perfectamente en un rango de temperaturas que van desde los -15º C hasta los 50º C. Por otro lado, su luminancia tras 10 minutos es mayor que 1.300 mcd/m², mientras que tras 60 minutos es mayor que 190mcd/m², para un tiempo de atenuación de 26 600 minutos. Algunas otras de sus características técnicas son, por ejemplo, su durabilidad prácticamente ilimitada, su capacidad de integración con el entorno, higiénico y fácil de limpiar. Además, no es contaminante, resiste la acción de los animales, no es oxidable, es inmune a la degradación ambiental y cuenta con aislamiento térmico e impermeable. Más de estas características se pueden encontrar muy bien detalladas en el sitio web de esta empresa.

Abadecom es una compañía española que se especializa en la fabricación y comercialización de productos fotoluminiscentes a partir de plásticos y material reciclado. En su página web se encuentra toda la variedad de productos que tiene disponible, incluyendo las balizas truncadas fotoluminiscentes.