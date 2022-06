EVMOBE, cargadores eléctricos que destacan por sus características Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los grandes beneficios de la movilidad eléctrica están llevando a que muchas personas reemplacen sus vehículos tradicionales por otros de esta gama.

Estos transportes generan muy pocas emisiones de CO₂, lo cual contribuye a la preservación del medioambiente, sin tener que renunciar a la comodidad de no depender del transporte público. Para poder disfrutar de estas ventajas, es necesario contar con un modo accesible de recargar el vehículo. EVMOBE es una empresa fabricante de cargador de coche eléctrico, que ofrece a sus clientes distintos modelos con características innovadoras.

Cargadores de coche eléctrico que destacan en el mercado Cuando se adquiere un vehículo eléctrico, una de las cosas que se debe priorizar es la compra de un dispositivo para cargarlo, ya que no siempre hay cerca un punto de recarga público disponible o eficiente. EVMOBE facilita a los usuarios la compra y la instalación de estos cargadores.

Esta empresa ofrece artículos de calidad a precios competitivos. Sus productos cumplen todas las normativas y certificaciones correspondientes. Los cargadores de este fabricante español son de distintas potencias y con características peculiares que marcan la diferencia.

Además, ofrece un servicio integral de instalación para empresas, particulares y comunidades. Sus clientes pueden escoger entres distintas opciones el cargador que más se ajuste a sus necesidades. Después de esto, en poco tiempo, dispondrán de un punto de recarga rápida o semi rápida que les permita disfrutar de sus vehículos eléctricos con tranquilidad.

Cuáles son las características de los cargadores de EVMOBE Las características de los cargadores de EVMOBE han hecho que muchas personas se decanten por los servicios de esta empresa. Disponen de varias opciones, entre las que destaca el evOptima. Este dispositivo posee un sensor con comunicación modbus para priorizar el consumo energético del hogar. Además, integra un sistema fotovoltaico que permite aprovechar el excedente de la energía generada.

Por otro lado, también se puede optar por el Ev Smart, un cargador estándar para particulares. Este incorpora una pantalla LCD que muestra información en tiempo real de los parámetros de carga. El cargador es resistente a las temperaturas extremas, es compatible con todos los coches eléctricos e híbridos enchufables y tiene un Smart Chip que evita las sobrecargas de electricidad.

Elegir un cargador para vehículos eléctricos de calidad es de vital importancia para poder sacarle el máximo provecho a estos medios de transporte que se han vuelto muy populares en España y en todo el mundo. En la página web de EVMOBE los interesados pueden encontrar más información y contactar con los fabricantes.



