Todo sobre la arquitectura de interiores

martes, 7 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Un concepto que ha venido cobrando relevancia en los últimos tiempos es el de arquitectura de interiores. Se trata del rediseño profesional de los espacios internos de un inmueble adaptándolos a nuevos usos y necesidades. El objetivo es optimizar cada metro cuadrado para mejorar la calidad de vida de los ocupantes.

Sobre este tema Dimitry Kazarian, miembro del equipo de la empresa Lautoka Urbana, explica que existe una muy marcada diferencia con la arquitectura general. Esta se ocupa de las edificaciones desde un punto de vista macro, del diseño de las estructuras, las cimentaciones, materiales, la funcionalidad y la estética.

La relación entre el individuo y aquello que lo rodea Lautoka Urbana es una empresa especializada en reformas integrales de viviendas y oficinas con más de 15 años de experiencia. Es un equipo de profesionales ubicados en Barcelona que se autodefinen como ‘guerreros del diseño’ y ‘guardianes de la funcionalidad‘. Con estas premisas, han asumido infinidad de proyectos que han aportado soluciones a cientos de clientes con su propio equipo de trabajadores.

A la cabeza de este equipo está Dimitry Kazarian, un apasionado por la arquitectura de interiores. En sus propias palabras, esta especialidad busca mejorar la relación de los individuos y su entorno. Cada trabajo supone un reto distinto por lo que todos los proyectos comienzan con una evaluación de las necesidades estéticas, funcionales y tecnológicas del cliente.

Es a partir de entonces cuando se plantean las posibles soluciones que conecten a las personas con su espacio. Kazarian destaca que son proyectos muy personalizados, razón por la cual deben involucrar y asesorar al cliente en todas las decisiones.

Así trabajan en Lautoka Urbana Con base en la experiencia que han acumulado en sus años de trabajo, el equipo de Lautoka Urbana pone especial énfasis en la planificación. Después de evaluar el trabajo a realizar, elabora un preproyecto que presenta el cliente en 3D. De esta manera, la persona puede visualizar una representación del resultado final y la información pormenorizada del presupuesto.

Una vez este es aprobado se comienza a trabajar con un cronograma bien definido y un tiempo de entrega garantizado. Confían tanto en el equipo que se comprometen a resarcir al cliente en caso de no cumplir con las fechas de entrega. Kazarian destaca que, gracias al conocimiento que tienen del mercado, buscan siempre las mejores alternativas en materiales para optimizar la inversión.

La arquitectura de interiores es un reto porque el diseño parte de estructuras preexistentes. Kazarian advierte que muchas veces hay que incorporar soluciones y servicios que no están contemplados en la estructura original. Es por ello que una obra implica un equipo multidisciplinario que aporte soluciones en cada etapa y aspecto de la reforma. Esta es la esencia del grupo de profesionales que trabaja en Lautoka Urbana.



