¿Cuándo es necesario el injerto capilar en la barba? Emprendedores de Hoy

martes, 7 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

España es el quinto país de Europa que dedica más tiempo y dinero al cuidado corporal. Al respecto, el público con barba es uno de los grupos que invierte más en estética, puesto que su cuidado conlleva mucho mantenimiento.

Para aquellos casos donde el crecimiento de la barba se estanca o no ocurre, ya sea por cuestiones estéticas o genéticas, existe el injerto de barba. Este procedimiento debe ser realizado por un cirujano especialista en implante capilar, como es el caso del Dr. Bruno Jacobovski.

El momento ideal para un injerto capilar de barba El injerto capilar es necesario cuando una persona no luce una barba tupida y pareja. Esto puede deberse a que los vellos son escasos, muy delgados o dejan parches en su distribución. La genética y las predisposiciones médicas como cicatrices, quemaduras y enfermedades destacan entre las causas comunes.

Es importante que los interesados planifiquen el descanso posterior a la intervención. Lo recomendable es asegurar la estadía en un lugar con acceso a agua limpia, variedad de alimentos y descanso óptimo. Estos son los tres factores que se deben cuidar con mayor énfasis en la recuperación, especialmente durante los primeros 5 días, que son los más delicados. La mayoría de pacientes suelen escoger una semana donde no se presenten compromisos de trabajo o de estudios para poder reposar en sus casas.

Se puede realizar en todas las estaciones del año sin problemas.

¿Cómo se realiza un injerto capilar en barba? El procedimiento se lleva a cabo mediante la técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares). Esta consiste en tomar del mismo paciente, pelo de zonas con mayor densidad. Usualmente, se aprovecha el cabello de las áreas posteriores y laterales de la cabeza. Luego, se procede a implantar estos microinjertos en la zona con calvicie, puede ser en la barba, el bigote y las patillas. La colocación se realiza en la dirección que crece el vello para obtener un resultado más natural.

En cuanto a la seguridad de la intervención, esta depende de la calidad del cirujano. El Dr. Bruno Jacobovski es uno de los más solicitados en España por su experiencia y reputación. Más de 1.000 intervenciones y muchos años de experiencia con un Máster en Trasplante y Medicina Capilar en la Universidad de Alcalá evidencian los conocimientos del profesional.

El injerto de barba es una intervención única y permanente que resuelve muchos problemas de imagen. Gracias a los prestigiosos médicos nacionales, cada vez más personas pueden unirse a la moda sin afeitar.



