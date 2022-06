Avistadedrone.com muestra los paisajes de España al detalle a vista de drone

España es reconocida a nivel mundial por sus paisajes, los cuales son visitados por miles de personas en busca de nuevas experiencias.

Sin embargo, visitar todos los lugares de España puede ser complicado por la inversión de tiempo, dinero, la situación actual con el covid y otros motivos. Una solución eficaz para este problema es visitar avistadedrone.com, una página web que muestra paisajes filmados, de distintas partes del territorio español, por un drone y de forma totalmente gratuita.

Vídeos de paisajes españoles hechos por profesionales y amateurs El turismo jamás ha faltado en España, ya que este país cuenta con hermosas playas, un clima variado, enormes montañas, áridos desiertos, parques nacionales reconocidos a nivel mundial, etc. Avistadedrone.com es un sitio web que reconoce esto y, por ello, recopila y selecciona vídeos hechos con drones que muestran la belleza del territorio. Los vídeos están geolocalizados en un mapa de acuerdo a la zona que han visitado y grabado. Este mapa se muestra como servicio principal cuando se accede en la página web, donde los usuarios solo necesitan dar clic en un icono para obtener la información y visualizar el video. Además, esta plataforma online cuenta con una gran variedad de categorías para facilitar la navegación del visitante, como, por ejemplo: castillos, paisajes, puertos, estadios, etc. Los pilotos son personas que deben contar con una autorización oficial para despegar sus drones en España y los vídeos se pueden ver de forma gratuita bajo una interfaz sencilla y sin publicidad.

¿Quiénes pueden subir vídeos a la web de Avistadedrone.com? En primer lugar, solo aquellas personas autorizadas como operadores de drone por la Agencia española de Seguridad Aérea (AESA) tienen la libertad de enviar sus vídeos hechos con drone a Avistadedrone.com. Este es solo el primer filtro, ya que antes de la difusión del material, esta marca se asegura de que este sea legítimo. Asimismo, los profesionales a cargo de la revisión de los vídeos se aseguran de que cuenten con una resolución de alta calidad, no sean ofensivos, no tengan intenciones publicitarias y no estén grabados con fines militares. Para todo lo demás, esta plataforma trabaja bajo un proceso de revisión rápido y eficaz sin exigir ningún pago antes, durante o después de la publicación del material audiovisual.

Actualmente,Avistadedrone.com dispone de cientos de vídeos enviados por sus clientes y nuevos usuarios que cada día se suman a este proyecto innovador. Tanto es el crecimiento de la plataforma que planean extender sus servicios a los internautas de Hispanoamérica.

Avistadedrone.com es un sitio web ideal para quienes buscan disfrutar de los paisajes de España a través de vídeos profesionales y de buena calidad. A su vez, es una gran opción para las personas que desean conocer con detalle las zonas más populares del país antes de decidir cuáles visitar.