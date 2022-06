Buscoremolque.com ofrece un 30 por ciento de descuento en sus bolas de remolque de la marca Enganches Aragón Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 13:42 h (CET)

La bola de remolque es una alternativa muy preciada por las personas que disfrutan viajando por la carretera, ya que se trata de un mecanismo que permite aumentar la capacidad de carga de un vehículo. De esta manera, es posible llevar más equipaje u otros elementos como bicicletas, esquíes o, incluso, una caravana. También es un accesorio empleado para el transporte de animales o el porte de distintos productos.

En la tienda online buscoremolque.com es posible encontrar bolas de remolque de la marca Enganches Aragón para todo tipo de vehículos, incluyendo dispositivos de carga puntual para coches híbridos, eléctricos o a gas.

Bola de remolque fija o extraíble de Enganches Aragón Actualmente, existen distintas opciones de bolas de remolque en el mercado, pues no todas son compatibles con todos los vehículos. Por este motivo, es importante consultar a los especialistas de Buscoremolque.com para saber cuál es la adecuada en cada caso.

Las que son móviles o extraíbles, tal y como su nombre indica, pueden retraerse, moverse o quitarse. Se trata de la opción ideal para aquellos a quienes no les gusta, o no quieren, tener esta pieza a la vista. En cambio, los enganches fijos, que son los más clásicos, requieren del uso de herramientas y llaves para ser quitados, además de más tiempo de trabajo.

Buscoremolque.com ofrece bolas de remolque fijas o extraíbles de la marca Enganches Aragón. Son piezas de alta calidad que, a través de esta tienda online, es posible conseguir con hasta un 30 % de descuento.

Dispositivos de carga puntual para vehículos no tradicionales A través de Buscoremolque.com es posible acceder a dispositivos de carga puntual, que no permiten remolcar pero sí instalar portabicicletas o portaesquís de bola y portaequipajes TowBox en coches eléctricos, híbridos, de gas o en aquellos modelos sin masa máxima remolcable.

Estos dispositivos son legales y el trámite para conseguir la homologación en la ITV es rápido y sencillo. Para esto es necesario presentar una copia de la ficha técnica por delante y por detrás; una copia del permiso de circulación por delante y por detrás; un ticket de pesaje en la báscula para hacer los cálculos del proyecto con la tara real; una copia del certificado del taller y fotografías específicas del vehículo. Los que vende Buscoremolque.com también son de Enganches Aragón, por lo que cuentan con los certificados de calidad necesarios de esta marca.

Finalmente, para ordenar un dispositivo de carga puntual es necesario rellenar un formulario con datos y fotografías del vehículo. La tramitación de cada proyecto tiene una duración media de 15 días.

Buscoremolque.com ofrece distintos modelos de bola de remolque de la marca Enganches Aragón, disponibles para todo tipo de coches. De esta manera, es posible obtener el máximo provecho de la capacidad de remolque del vehículo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.