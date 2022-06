Los diferentes tipos de bicicletas eléctricas de montaña en Sanferbike Emprendedores de Hoy

El ciclismo de montaña es una práctica ideal para los ciclistas que buscan nuevos retos, fortalecer su masa muscular e incrementar en gran medida su capacidad pulmonar. Por ello, en España, se ha popularizado mucho este tipo de ciclismo y muy especialmente la compra de bicicletas eléctricas de montaña, por la potencia que ofrecen para escalar y bajar con mayor rapidez cualquier lugar.

En Sanferbike, se pueden encontrar bicicletas eléctricas de montaña de una gran variedad de marcas, modelos y tipos de ciclismo tanto para novatos como para ciclistas profesionales.

¿Qué tipos de bicicletas eléctricas de montaña existen? Las bicicletas eléctricas de MTB se encuentran entre las más compradas por los ciclistas debido a su asistencia al pedaleo, con motores potentes que permiten alcanzar mayores distancias. Actualmente, este tipo de bicicletas se dividen en 2 grandes categorías: las ebikes de suspensión delantera y las de doble suspensión. Las bicicletas que solo cuentan con suspensión delantera (también llamada horquilla) se pueden dividir en bicicletas de tipo Sport, ideales para iniciarse en la montaña, o de tipo Trail, pensadas para disfrutar algo más en las bajadas, razón por la cual cuentan con una suspensión delantera de mayor recorrido. Sanferbike ofrece E-MTB de suspensión delantera, tanto de tipo Sport como de tipo Trail, en sus tiendas físicas y online a precios muy competitivos.

E-MTB de doble suspensión y la ventaja de comprar con Sanferbike El segundo tipo de bicicletas eléctricas de montaña son las de doble suspensión y han sido diseñadas especialmente para terrenos abruptos y pedregosos. Además de contar con suspensión delantera, incluyen una suspensión trasera, llamada amortiguador, que puede ser de aire o de muelle. En la actualidad, los 2 tipos de bicicletas eléctricas de MTB de doble suspensión más comunes son: las de tipo Trail / All Mountain y las de Enduro. Las bicicletas eléctricas tipo Trail / All Mountain pueden ser usadas en todo tipo de terrenos, son sumamente versátiles y permiten recorrer largas distancias y disfrutar en las bajadas. Mientras que las bicicletas eléctricas de Enduro son ideales para disfrutar al máximo en las bajadas, sobre todo en las más radicales y excitantes. Estas bicicletas cuentan con potentes suspensiones, frenos y motores, los cuales aportan una gran asistencia al pedaleo para subir y bajar con facilidad. En Sanferbike, los ciclistas pueden encontrar E-MTB de doble suspensión o de suspensión delantera con la ventaja de ofrecer las mejores marcas, modelos, género, tallas, colores, precios, así como venta online o presencial en sus 4 tiendas.

Sanferbike cuenta con bicicletas eléctricas de montaña de marcas reconocidas como Orbea, Trek, Giant, Scott, Cannondale, Moustache, Wilier, LIV o Santa Cruz, entre otras. Además, esta tienda siempre ofrece ofertas y descuentos a los ciclistas principiantes y profesionales, sin dejar de lado la calidad y la venta de última gama.



