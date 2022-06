Garantía, calidad y seguridad en la compra de accesorios náuticos con Nova Argonautica Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 13:29 h (CET)

Todo propietario de una embarcación debe tener en cuenta la importancia de contar con todo el equipamiento necesario a la hora de zarpar, incluidos los accesorios náuticos. Por muy básicos o sencillos que sean, estos pueden ser de gran ayuda a la hora de presentarse imprevistos durante un viaje en cualquier tipo de barco.

Una de las principales alternativas para quienes buscan accesorios náuticos es Nova Argonautica, una tienda online que cuenta con un amplio stock de elementos necesarios para salir a navegar.

Accesorios indispensables en cualquier embarcación Cada tipo de navegación tiene sus propias exigencias, pero hay una serie de elementos básicos que resultan de gran utilidad en infinidad de circunstancias. Estas cosas imprescindibles son accesorios sencillos y económicos que pueden sacar de un apuro. Uno de ellos es la cinta americana, un material resistente y versátil que puede ser empleado en la mayoría de las pequeñas reparaciones de la embarcación. Si bien esta solo sirve como medida provisional, será suficiente para seguir navegando hasta encontrar una solución definitiva.

La masilla es otro elemento importante ante una situación inesperada. Este tipo de resina se adhiere a prácticamente todas las superficies. Gracias a esto, puede ser empleada en diferentes partes del barco en caso de producirse una eventual rotura, incluso si esta se encuentra bajo la línea de flotación. Es un material que se seca rápido y proporciona gran resistencia, necesaria para llegar a puerto.

Con el paso del tiempo, muchos de los elementos de la embarcación suelen atascarse. En estos casos, la solución del problema no depende de disponer las herramientas correctas, sino de crear el entorno adecuado. Aplicar un poco de lubricante puede ser una solución sencilla que ahorre grandes problemas, por ello es bueno llevarlo en cada navegación.

Nova Argonautica y su catálogo de accesorios y productos para barcos La tienda online Nova Argonautica cuenta con más de 20 años de experiencia en la venta de accesorios náuticos. Navegando en su sitio web, es posible encontrar más de 40.000 productos y accesorios para veleros, yates, barcos, etc. Estos además cumplen con los más altos estándares de calidad, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los clientes.

En esta tienda náutica, los propietarios de embarcaciones pueden realizar sus compras desde casa, de manera sencilla, rápida y, sobre todo, segura. Esta última característica es confirmada por su distintivo Norton Shopping Guarantee y su certificado Google Trusted Store. Para que la experiencia sea completamente satisfactoria, Nova Argonautica ofrece una garantía de 2 años y un plazo de 14 días para cualquier devolución. Esto la convierte en una muy buena opción para la adquisición de todo tipo de accesorios náuticos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.