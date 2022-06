Las ventajas del renting de coches, de la mano de Renting Car Fácil Emprendedores de Hoy

Aunque en un principio el renting de coches se presentó como una solución de movilidad para pequeñas y medianas empresas, hoy en día es una alternativa que particulares y trabajadores autónomos también contemplan para su uso personal.

Renting Car Fácil explica que existen numerosas ventajas a la hora de alquilar un coche a largo plazo. Por este motivo, muchas personas han optado por utilizar esta alternativa a la hora de desplazarse.

Ventajas del renting de coches La ventaja más valorada por los usuarios de Renting Car Fácil es, precisamente, la de reunir en una sola cuota mensual todos los gastos referentes al mantenimiento de un vehículo. Este pago suele cubrir impuestos, pólizas de seguros, reparaciones, cambio de neumáticos y asistencia de carretera. Además, en esta modalidad también se pacta una cuota fija que no se modifica por el tiempo de vigencia del contrato, por lo que el cliente siempre sabe cuánto debe pagar a final de mes, sin gastos extras ni imprevistos.

Los coches en renting suelen contar con los acabados que el fabricante incluye en sus gamas de lujo. De esta forma, las personas también tienen la posibilidad de disfrutar de los complementos adicionales de un modelo reciente, sin tener que pagar grandes cantidades de dinero por un vehículo nuevo. En algunos casos, los contratos de renting brindan la posibilidad de ampliar su período de duración varias veces. Algunos incluso ofrecen la opción de comprar el vehículo, abonando el valor que tenga el coche cuando se plantea el acuerdo.

Los puntos que se acuerdan en un contrato de renting dependen de las necesidades de cada conductor. Aun así, existen elementos comunes en la mayoría de los contratos. Por ejemplo, el cliente no puede subarrendar el vehículo mientras se encuentra bajo su responsabilidad. En el caso de las empresas, si el vehículo se utiliza exclusivamente para sus actividades comerciales, puede desgravarse hasta el 100 % del IVA de los pagos mensuales.

Renting diseñado por expertos Teniendo en cuenta estas ventajas, Renting Car Fácil ofrece a sus clientes un completo catálogo de vehículos nuevos y seminuevos para renting. Así, los usuarios pueden acceder a todos los beneficios de esta modalidad de alquiler de coches a precios muy competitivos.

Renting Car Fácil nace de la alianza entre Bubblefish y ALD Automotive. Gracias a esta unión, la empresa de renting ha diseñado paquetes de alquiler con excelentes características y ventajas para particulares, autónomos y empresas. Esta compañía opera en toda España y se puede consultar las opciones que ofrecen accediendo a su página web.



