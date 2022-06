Reformas integrales de la mano de Villa VS Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 12:36 h (CET)

Un hogar donde sentirse tranquilo y desconectado de una vida cotidiana estresante es el deseo de la mayoría de personas. No obstante, es importante contar también con un espacio que cumpla con las características necesarias para ofrecer comodidad.

Por este motivo, cada vez más personas deciden realizar una reforma integral, para adaptar la vivienda a sus necesidades y mejorar su bienestar personal. Para realizar reformas integrales en Barcelona se encuentran los especialistas de Villa VS, quienes han destacado por la alta calidad de sus remodelaciones. Estos se encargan de todas las fases del proyecto para que el cliente no tenga que preocuparse por nada.

Razones para llevar a cabo una reforma integral Con el paso del tiempo, las familias van cambiando al igual que sus necesidades, pero la casa se mantiene igual. Casarse, la llegada de los hijos, un cambio de estilo de vida o circunstancias inesperadas pueden suponer que la casa haya quedado pequeña y necesite una restauración de espacios. Estas son algunas de las principales razones por las que la mayoría de las personas ven necesaria una reforma integral. Realizando algunos cambios, la vivienda puede ganar funcionalidad, estética y comodidad para toda la familia.

Otro de los motivos para reformar es el desgaste de materiales que se da con los años, siendo necesario rehabilitar paredes, fachadas, ventanas o puertas. Esto, además de darle una nueva cara a la vivienda, también aporta mayor seguridad al reducir la presencia de agentes externos, como fugas de calor, humedades y posibles plagas.

Adaptarse a las nuevas tendencias y tener una casa de ensueño también es una razón válida para remodelar. En la mayoría de los casos, los edificios antiguos no son agradables, confortables ni cómodos. Así que, incluir materiales modernos y dar una estética acorde a los gustos puede ayudar a alcanzar un mayor grado de satisfacción.

Calidad i garantía en reformas integrales Villa VS ha logrado una gran popularidad en Barcelona por realizar reformas integrales con una calidad impecable en el acabado de sus trabajos. La empresa cuenta con un equipo de arquitectos, diseñadores y expertos en áreas de construcción, con gran experiencia, que ofrecen asesoramiento presencial. Estos se encargan de todas las etapas del proyecto, desde la concepción de la idea hasta su ejecución y entrega, incluyendo los procedimientos legales derivados de dicha obra.

Compromiso y respeto son valores que caracterizan a Villa VS, llevándolos a cumplir los plazos de entrega establecidos. De esta manera, el cliente puede disfrutar de la casa de sus sueños sin retrasos. Además, como muestra de la calidad de sus servicios, ofrecen 3 años de garantía en toda la reforma y hasta 10 años en todos los revestimientos.

Con más de 40 años de experiencia en el sector, Villa VS se perfila como una opción apropiada para quienes buscan realizar una reforma integral con las mejores garantías. Además, como un incentivo, al pagar la totalidad de la reforma por adelantado recompensan a sus clientes con un 5 % de descuento o, por lo contrario, se puede pagar a plazos, según las necesidades del cliente.



