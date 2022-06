La importancia del mantenimiento y las revisiones en el coche antes de las vacaciones de verano Emprendedores de Hoy

Los coches de ocasión se han convertido en una buena opción para los individuos que necesitan un medio de transporte para realizar un sinfín de diligencias y para ir de paseo.

Estos tienen la particularidad de ser seminuevos, pues son aquellos que solo han tenido un dueño y tienen un kilometraje menor a los 15.000 kilómetros. A pesar de las características de estos automóviles, quienes posean uno deben someterlo a mantenimiento y revisión, ya que ahora que se acercan las vacaciones de verano, ir de viaje es el plan principal de la mayoría de las personas. Por otra parte, los que estén interesados en hacer una compra, pueden acudir a lugares como SF Motor.

Qué tipo de mantenimiento y revisión se le debe hacer a los coches de ocasión antes de las vacaciones de verano No todas las personas tienen información coches de ocasión. Para quienes no lo saben, aunque este tipo de coche tiene muy poco uso, deben ser revisados y se les debe hacer su mantenimiento, sobre todos si se tiene planeado un viaje para este verano.

Lo primero que hay que revisar es el aceite del motor, ya que si no está en el nivel adecuado puede ocasionar grandes daños.

Este procedimiento lo puede hacer el mismo propietario en cuestión de minutos. Solo se debe procurar que el vehículo esté frío y en un lugar llano. Además, una recomendación es que, independientemente de que todo esté en orden, se debe llevar uno o varios litros de aceite en el maletero por si hay algún imprevisto.

También es vital asegurarse de que las llantas y los neumáticos estén en buen estado y, si no, se deben reemplazar por piezas nuevas para evitar tener un accidente en la vía o pasar un susto innecesario.

Finalmente, para viajar con seguridad es importante que el aire acondicionado funcione adecuadamente, ya que conducir con exceso de calor aumenta el riesgo de accidentes, según la DGT.

Dónde adquirir un coche de ocasión para viajar este verano En el país, son muchos los lugares donde adquirir un coche de ocasión. Uno de ellos es SF Motor, cuya sede está ubicada en la ciudad de Alicante. La empresa ofrece una variedad de alternativas para todos los gustos y presupuestos. Actualmente, disponen de marcas reconocidas y una gran variedad de modelos que oscilan entre los 45.000 euros hasta los 80.000 euros, dependiendo de lo que se elija.

La compañía brinda financiación a los clientes que lo requieran. Por otro lado, dan garantía a todos sus productos y cuentan con un taller de uso exclusivo para la clientela. Los interesados deben ingresar a la página web de SF Motor donde se encuentran todos los detalles.



