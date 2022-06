Sorprender con un cepillo de dientes como regalo Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de junio de 2022, 11:17 h (CET)

Cuando se tiene que pensar en un regalo para una celebración, evento o momento especial, se deben tener varios factores en consideración. En ocasiones, hay tantas opciones disponibles que la indecisión toma el control de la situación. No obstante, encontrar el detalle idóneo puede ser sencillo cuando se descubren los cepillos de dientes originales de MyOwn.

Estos elementos cotidianos y de esencial utilidad son una estrategia convincente para obsequiar algo que será usado cada día. MyOwn dispone de cepillos de dientes y dentífricos con una visión creativa, original, sostenible y a la vanguardia.

Hacer de la rutina de higiene dental toda una experiencia Los cepillos de esta iniciativa cuentan con un diseño y estampación especial que utiliza plástico 100 % reciclable, cerdas de tynex con ergonomía y una forma pensada en la fácil entrada a la boca para eliminar la placa en su totalidad. Son 36 modelos que hacen de la cotidianidad de la higiene dental toda una experiencia llena de sensaciones, color y frescura.

Esta idea revolucionaria y audaz ha sido desarrollada por una arquitecta y un odontólogo que han combinado su sapiencia, experiencia e inventiva en pro de un utensilio común, pero con un enfoque extraordinario. Esta empresa ofrece pastas de diversos sabores como coco y limón que son aptas para el cuidado del esmalte dental y dan sensación de frescor, buen gusto y protección efectiva.

Los cepillos de dientes se distribuyen en colecciones denominadas Art Deco, Jungle, Camo, Fun, Sauvage y Pure Collection. Sus precios son asequibles y disponen de ediciones especiales para eventos concretos.

¿Por qué regalar un cepillo de dientes es una decisión acertada? Regalar un cepillo dental de MyOwn es una excelente y acertada decisión porque estos se ajustan a la personalidad, gustos y preferencias de cada usuario. Sus diseños varían en temáticas y se adecúan a todo tipo de personas e incluso pueden complementarse al estilo y apariencia de cada baño.

Con los packs de cepillos de dientes con pastas de esta marca se puede sorprender a un amigo o familiar con un regalo original y que no pasará desapercibido. Los cepillos llegan a casa de quienes los soliciten en un cofre blanco y bronce, lo que convierte a la compra en toda una experiencia inigualable con un producto de excelencia.

El precio de estos instrumentos de higiene no supera los 9,90 euros y pueden adquirirse en paquetes variados para diversas finalidades. De igual forma, realizan envíos gratuitos a la península por compras superiores a 19 euros y aceptan varios tipos de pago.

Un cepillo de dientes es un artículo indispensable y de necesidad primaria, por lo que obsequiarlo creará en el receptor una sensación positiva y favorable. Es un detalle centrado en la limpieza, pero que también alude al cuidado medioambiental, a la personalidad e incluso a la decoración de estancias como un lavabo o baño.



