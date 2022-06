Neolith, en su apuesta por el mercado Nacional, reúne a profesionales del diseño y del sector cocina en la inauguración de su nuevo almacén de Valladolid Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 16:22 h (CET) Neolith inaugura en Valladolid un centro de distribución de 1.600 m2, para dar servicio a toda Castilla y León, mostrando su apuesta por España a través de fuertes inversiones La inauguración oficial del nuevo almacén de Neolith en Valladolid acogió a unos 270 profesionales del sector. En el mismo se reunieron marmolistas, decoradores, arquitectos, interioristas y reformistas, que pudieron conocer de cerca la gama completa de la piedra sinterizada de Neolith, así como las diferentes novedades que presenta la compañía este año.

Un almacén diferente

Este nuevo almacén de 1.600 m2 no es el concepto que todos tenemos en mente, sino que es un lugar muy cuidado destinado a la venta final del producto. Según Daniel Sánchez, Chief Commercial Officer del Grupo Neolith “el objetivo de este proyecto es hacer que Neolith esté siempre más cerca, de modo que los clientes, arquitectos, diseñadores y cliente final puedan conocer de primera mano nuestros productos, diseño y acabados”.

Para la apertura oficial se contó con la participación del Chef Peña, un joven cocinero y presentador que debutó en televisión participando en la segunda edición de 'Top Chef', quien realizó One Fire, un postre sorpresa elaborado en las propias superficies de la piedra sinterizada Neolith; reconocidas mundialmente por sus cualidades técnicas como resistencia al calor, al frio o al rallado, así como por sus elegantes diseños por los cuales ha sido galardonada a nivel internacional en multitud de ocasiones.

El almacén se ubica en la carretera de Valladolid- Burgos km 116.5, Cigales (Valladolid), y cuenta con un equipo de profesionales expertos con el fin de garantizar el mejor servicio al cliente.

Sobre Neolith

Fundada en 2009, Neolith es la marca líder global en piedra sinterizada.

Una superficie arquitectónica revolucionaria e innovadora, con características técnicas superiores, hecha de materias primas 100% naturales.

Diseñado y fabricado para satisfacer las necesidades más estrictas del mundo de la arquitectura y el diseño de interiores, Neolith destaca por su calidad, versatilidad, durabilidad y elegancia, así como por su sostenibilidad.

En todo el mundo, se ha convertido en un elemento imprescindible de estilo en cualquier cocina, baño, fachada, suelo e incluso muebles de diseño exclusivo para espacios interiores y exteriores, combinando un diseño exquisito con una alta funcionalidad.

Comprometida con la responsabilidad social, Neolith es también la primera empresa del sector en haber alcanzado la neutralidad de carbono en 2019. Actualmente la compañía está inmersa en un plan de expansión en áreas geográficas clave como América del Norte, Europa, China y Australia para seguir contribuyendo a crear espacios únicos y experiencias extraordinarias, de diseño funcional sostenible, en los 100 países en los que está presente a través de distribución directa y de una amplia red comercial y de partners.

