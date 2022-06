Trade Republic recibe 250 millones y eleva su valoración a más de 5.000€ M Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 15:38 h (CET) El neobroker Trade Republic anuncia una ampliación de la Serie C de 250 millones de euros. La ronda está liderada por Ontario Teachers', uno de los mayores fondos de pensiones e inversores institucionales del mundo, junto con la participación de inversores existentes. La ampliación se basa en un aumento de la valoración post-money hasta los 5.000 millones de euros (anteriormente de 4.400 millones de euros), lo que subraya el fuerte rendimiento y crecimiento del negocio de Trade Republic Ontario Teachers' gestiona los activos de más de 333.000 profesores de Ontario, Canadá, con más de 240.000 millones de dólares canadienses en activos netos invertidos en todo el mundo. Esta inversión la realiza el equipo de High Conviction Equities, centrándose en las empresas que cotizan en bolsa o que tienen una trayectoria de crecimiento para salir a bolsa.

" Ontario Teachers', uno de los principales fondos de pensiones del mundo, se une a nuestra misión de apoyar a las personas a sentirse parte del crecimiento de la economía a largo plazo", afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic. "Estamos en medio de una transformación de los sistemas de pensiones en Europa. La financiación nos ayudará a invertir fuertemente en la innovación de productos para que millones de europeos puedan poner su dinero a trabajar. La mejora de nuestra valoración a la luz del actual entorno de mercado es un verdadero testimonio de nuestro progreso en los últimos doce meses y del gran potencial que tenemos por delante" señala.

Para cambiar el sistema financiero, Trade Republic ha construido una oferta financiera de cero desde el año 2015 con un producto fácil de usar y al que todo el mundo pueda acceder. La empresa ha experimentado un rápido crecimiento en toda Europa continental con productos financieros innovadores, seguros y sin comisiones, y ya se acerca a más de 280 millones de personas en seis países europeos.

"Nos apasionan las organizaciones que utilizan la tecnología para hacer frente a algunos de los retos más acuciantes del mundo", afirma Maggie Fanari, Global Group Head, High Conviction Equities de Ontario Teachers'. "A través de su plataforma de ahorro, Trade Republic democratiza el acceso a los mercados financieros para millones de europeos, proporcionando las herramientas para la gestión de inversiones y capacitándoles para tener un futuro financiero más promisorio".

"La ampliación de la financiación nos sitúa en la mejor posición para cumplir nuestra misión en un entorno de mercado cambiante", añade Christian Hecker. "En los últimos años, hemos hecho crecer con éxito la empresa con múltiples productos en muchos países. Centraremos toda nuestra energía en crear servicios que apasionen a nuestros clientes e invertiremos fuertemente en tecnología para poner en marcha la plataforma bancaria más eficiente".

Trade Republic anunció el pasado mes de mayo que se convertía en la primera institución financiera operando en España en ofrecer acciones, ETFs, planes de inversión, derivados y también criptomonedas desde una única plataforma, con el registro en el Banco de España como proveedor de servicios de negociación de criptomonedas.

La inversión de Ontario Teachers es una extensión de la serie C del año pasado, que fue liderada por Sequoia junto con TCV, Thrive y los anteriores inversores Accel, Creandum, Founders Fund y Project A. La ronda de serie C del año pasado fue una de las mayores inversiones de riesgo en servicios financieros hasta la fecha.

