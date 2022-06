Galardón para reconocer la excelencia profesional de las trabajadoras por cuenta propia. En toda España, en esta segunda edición han participado 1.023 profesionales autónomas, de las que 20 son de Baleares Patricia Rosselló Palmer, fundadora de Roibos Technologies, empresa dedicada al sector turístico, ha sido seleccionada por su trayectoria profesional como la ganadora de la Dirección Territorial de Baleares de la segunda edición del Premio A Mujer Profesional Autónoma CaixaBank. Con estos galardones, CaixaBank reconoce la trayectoria de trabajadoras por cuenta propia de España y apoya la labor y la aportación a la sociedad de este colectivo, que es una pieza clave en la economía.

La emprendedora mallorquina cursó Administración y Dirección de Empresas en la UIB, continuó su formación en Inglaterra, donde cursó los estudios de Business Administration en la Universidad de Sunderland y posteriormente un Máster Internacional Business and Management en la Westminster Business School. Con solamente 24 años, fundó Medinland, su primera start up, un tour operador online (OTA) pionero en el concepto Dynamic Packaging, que desarrolló durante 6 años tras los que se la vendió al grupo Travel Care (The Cooperative Travel).

A continuación, fundó una segunda start up, Resthoppa, empresa especializada en los traslados entre aeropuertos y hoteles que fue pionera de integrar el concepto “shuttle” dentro del paquete turístico. Esta brillante trayectoria le llevó a recibir en 2.006 el galardón SHINE Business Woman of The Year, premio británico a la mujer empresaria del año, y en 2.007, el premio Ramón Llull, otorgado por el Govern de les Illes Balears.

Continuó su carrera profesional como Chief Commercial Officer en Lowcost Travel group y posteriormente, como Chief Operation Officer en la cadena hotelera Blue Sea Hotels&Resorts y en la compañía World2Meet (W2M), siendo miembro del Comité de dirección de estas dos últimas compañías.

En 2.019 retomó la actividad emprendedora fundando una nueva compañía, Roibos Technologies, empresa altamente disruptiva e innovadora que consiste en un marketplace que permite crear una red propia de B2B al conectar hoteles y operadores de viaje de todo el mundo a través de una intuitiva plataforma que minimiza los intermediarios, reduciendo significativa los costes de contratación, y garantiza el pago de las reservas que ya tiene presencia en más de 140 países.

Patricia Rosselló ha sido seleccionada entre más de 20 candidaturas que se han presentado en Baleares. Para su elección, el jurado (integrado por directivos de CaixaBank) ha valorado la fortaleza de sus servicios, así como el grado de innovación de su proyecto profesional, la incidencia en la creación de empleo o cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el impacto social, entre otros factores.

En el conjunto del territorio español, han participado 1.023 profesionales autónomas, lo que supone un incremento del 48% respecto a la primera edición.

Patricia Rosselló optará, junto con las otras 13 premiadas en la fase territorial (una por cada Dirección Territorial de CaixaBank), al galardón nacional. La ganadora del premio nacional obtendrá una dotación económica de 6.000 euros para destinar a acciones de formación empresarial y personal. Además, recibirá un diploma acreditativo y se beneficiará de una campaña de difusión a través de los canales de comunicación de la Asociación de Trabajadores Autónomos.

Excelencia profesional de las mujeres autónomas

Con estos galardones, CaixaBank pretende reconocer la excelencia empresarial de las profesionales autónomas, tanto en lo que se refiere al éxito de su actividad empresarial presente como a la trayectoria general de su carrera.

Tal y como se desprende del ‘Informe Mujer Autónoma 2020’ elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en España hay 1,17 millones de mujeres autónomas, lo que representa el 35,8% del total del colectivo. Por sectores, el comercio es el elegido mayoritariamente por las mujeres autónomas (25,5%).

En la última década, las mujeres autónomas han crecido un 11,5% frente al incremento del 2,4% de los varones.

CaixaBank, comprometida con la diversidad y la igualdad de oportunidades

CaixaBank es consciente de la importancia que tienen las profesionales que trabajan por cuenta propia en el peso de la economía y lanza por segundo año este premio como muestra de apoyo y reconocimiento a este colectivo clave.

Entre las iniciativas más destacadas de CaixaBank por su apoyo a la diversidad y a la igualdad de oportunidades, cabe citar el programa de diversidad Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de CaixaBank para fomentar y visualizar la diversidad de género, funcional y generacional. Asimismo, CaixaBank promueve diferentes premios y reconocimientos al liderazgo empresarial (Premios Mujer Empresaria CaixaBank) o a la excelencia académica (Premios WONNOW); o líneas de acción vinculadas al deporte (patrocinio de la selección femenina de baloncesto).

Por otro lado, CaixaBank es también la entidad financiera de referencia en servicios financiero al colectivo de autónomos, donde cuenta con una cuota de mercado del 44,8%, con más de 1,49 millones de clientes. De esta cifra, el 37% son mujeres.