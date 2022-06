Cleverea se alía con Properstar para ofrecer sus servicios de FianzaZero a 80.000 viviendas en España Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 13:38 h (CET) El portal inmobiliario facilitará a todos sus usuarios la posibilidad de alquilar en su plataforma evitando el pago de la fianza y sustituyéndolo por una cuota mensual de 5€. A través de esta alianza, Cleverea prevé generar 1.000 leads al mes, llegando a las 100-200 contrataciones mensuales Cleverea, compañía tecnológica española que diseña y comercializa seguros 100% digitales, transparentes, flexibles y más sencillos que los tradicionales, anuncia su alianza con el portal inmobiliario Properstar para ofrecer su servicio FianzaZero a las cerca de 80.000 viviendas en alquiler que posee la plataforma en España.

Esta póliza, pagada de forma mensual por el inquilino, nace con el doble propósito de evitar el pago de la fianza y depósitos repartiéndolo en varias cuotas, a la vez que otorga protección al propietario frente a posibles eventualidades como el impagos de rentas y/o suministros, y daños a la propiedad.

En concreto, el acuerdo entre la neoaseguradora y la plataforma inmobiliaria permitirá a todos aquellos que decidan alquilar un piso a través de Properstar puedan hacerlo sin realizar el desembolso que tradicionalmente lleva asociado el pago de una fianza, sustituyéndolo por una pequeña cuota mensual que va desde el 0,6% del valor de una mensualidad del alquiler. Así, en viviendas con un precio que oscile entre los 950 y los 1.100€, esta tendría un coste base aproximado de 5€/mes.

A través de este nuevo producto, la insurtech se convierte en la responsable de pagar la fianza al propietario en lugar del inquilino, así como de asumir los posibles desperfectos evitando preocupaciones adicionales al arrendador.

Por tanto, esta alianza no supone solamente un beneficio para aquellos que buscan una vivienda a través de la plataforma, sino también para los más de 56.000 agentes inmobiliarios que utilizan Properstar para ofrecer pisos en alquiler.

Tras el cierre de la ronda de financiación de 5 millones de euros el pasado mes de diciembre, Clevera lanzó FianzaZero en el primer trimestre de 2022, un seguro al que ha destinado 500.000 euros y con el que prevé alcanzar 5.000 pólizas a lo largo de 2022.

Ahora, gracias a esta colaboración, pretende aumentar sus ventas generando 1.000 leads al mes, y llegando a las 100-200 contrataciones mensuales.

En lo que se refiere a su funcionamiento y acorde con su filosofía, la neoaseguradora ofrece un servicio flexible que permite al arrendador seleccionar el importe a asegurar, así como el plan de pago (mensual o anual) y cuya solicitud se realiza de forma ágil y digital. Asimismo, y para aumentar las garantías, Cleverea ha establecido un procedimiento adicional mediante el que realiza una auditoría financiera al inquilino para determinar si es apto.

En palabras de Javier Bosch, co-fundador y co-CEO de Cleverea, “FianzaZero es un servicio pionero en España que está teniendo una fantástica acogida. Con tan solo unos meses en el mercado, particulares y agencias lo están recibiendo con alegría y valorando las bondades que posee. La alianza con el portal inmobiliario Properstar se plantea, en este sentido, como un paso más para conseguir nuestro doble objetivo: facilitar la vida a todos aquellos ciudadanos que quieren mudarse y no pueden desembolsar una cantidad tan grande de dinero, así como ofrecer tranquilidad a los propietarios que, hasta ahora, no han tenido buenas experiencias en el proceso de alquiler de viviendas. Con esta póliza queremos lograr satisfacer a todos los actores de la cadena: arrendador, agente inmobiliario y arrendatario”.

Gérard Paratte, CEO de ListGlobally SA, ha manifestado, por su parte, que “desde la creación de Properstar, la innovación ha sido una parte integral de su ADN. La introducción del servicio FianzaZero en nuestro portal español encaja perfectamente con nuestra filosofía de satisfacer de manera global las necesidades de los distintos actores del mercado inmobiliario. Estamos muy satisfechos con esta alianza y con el gran éxito que está teniendo”.

