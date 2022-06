Canel Rolls de Jerez de la Frontera celebra su 11º aniversario con un cambio radical de decoración Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 12:46 h (CET) Inversiones Venespor, propietario de la marca, cuenta con un total de 23 establecimientos y genera más de 200 puestos de trabajo La cadena Canel Rolls, perteneciente a Inversiones Venespor, grupo de restauración propietario también de las marcas La Rollerie, y de los restaurantes-cafetería Roll Station, celebra el 11º aniversario de su establecimiento de Jerez de la Frontera, Cádiz.

Este local, ubicado en la zona de ocio del Centro Comercial Área Sur de Jerez de la Frontera, cuenta con 50 m2 de superficie, más cerca de 40 m2 más de terraza, y un aforo aproximado de 50 personas.

Canel Rolls Jerez de la Frontera hará coincidir la celebración de este aniversario con la renovación total de su imagen de marca, adaptándose así al nuevo interiorismo puesto en marcha por la cadena en el resto de sus establecimientos.

Una vez concluya la reforma, todos los clientes de la compañía podrán disfrutar de una decoración y un interiorismo completamente nuevo, caracterizado por una reinterpretación de sus raíces, pero con un estilo mucho más actual, y con mayor visibilidad de su amplia gama de productos, pensados para atender las necesidades gastronómicas de todas las franjas horarias, y que va mucho más allá de su seña de identidad, los famosos Cinnamon Rolls.

La cadena Canell Rolls, con 20 años de historia y consolidada como referencia en la categoría de “Coffee & Roll de Canela”, completa así la renovación de su imagen de marca, más actual y más integrada con el nuevo rumbo que va a tomar la compañía, centrada en alcanzar los 60 establecimientos en el plazo de cinco años.

El departamento de I+D+i de la compañía ha invertido más de un año en cumplir el objetivo de renovar por completo su imagen, haciéndola más atractiva para el consumidor, y más rentable para el futuro franquiciado, que ahora ha logrado un retorno medio de la inversión de 18 meses. Entre las principales ventajas de la compañía, hay que destacar que es posible abrir un establecimiento Canel Rolls en locales a partir de 15 mt2, y que cuenta con un margen comercial en torno al 75% sobre el valor de venta del producto, una cifra muy por encima de la media del sector.

La carta es otra de las piezas en las que este equipo se ha centrado. La propuesta gastronómica de la cadena incluye además una cuidada sección de wraps, focaccias, ensaladas, baguettes, croissants, tequeños, … y los famosos Rolls de Canela de muchas variedades, adicional en bebidas dispone de cafés fríos y calientes, smoothies, zumos naturales, granizados, etc.

Canel Rolls está dirigido a todos los públicos, con una alta aceptación entre los consumidores que prueban sus productos por primera vez y una fidelidad arraigada por quienes conocen la firma desde que emprendió su camino. También existe un público que conoce previamente el producto, y que se convierten en asiduos.

En la actualidad, Inversiones Venespor es propietaria de la marca Canel Rolls (diez unidades); La Rollerie (con doce) y cuenta también con dos restaurantes-cafetería Roll Station. El grupo está conformado por un equipo cercano a los 60 profesionales con más de dos décadas de experiencia en el sector de la hostelería y la restauración y con todos los servicios necesarios para impulsar el lanzamiento de un nuevo negocio: expansión, formación inicial y continuada, I+D, asistencia al franquiciados, inmobiliario, marketing, o RRHH entre otros.

