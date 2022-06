Darse un homenaje con las hamburguesas saludables de Emcesa Comunicae

lunes, 6 de junio de 2022, 11:18 h (CET) Emcesa quiere celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa, porque no hay quién se resista a disfrutar de una buena burger, sobre todo si es saludable El 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa, uno de los productos más populares del mundo moderno. Lo que hace unas décadas comenzó en Estados Unidos como el banderazo de salida a la temporada veraniega en ese país, se ha convertido en una celebración internacional que cada día tiene más adeptos, y sobre todo si son cada día más saludables.

Y es que la hamburguesa es un plato que encanta a todos, tanto a adultos como a los más pequeños. De hecho, 8 de cada 10 españoles consume hamburguesas de forma habitual, pero en los últimos años, y especialmente, a raíz de la pandemia, se está cada vez más preocupados por alimentarse de una forma saludable que, en ocasiones, no parece compatible con una dieta que contenga hamburguesas entre sus platos.

Por esta razón, Emcesa, empresa dedicada principalmente a la elaboración de productos cárnicos, apuesta por la innovación en alimentos con un perfil nutricional cada vez más saludable para ofrecer a los clientes lo que están demandando.

En la actualidad, Emcesa ya dispone de hamburguesas saludables dentro de su catálogo de productos, que harán las delicias hasta del paladar más selecto. Elaboradas con ingredientes de primera calidad y menos contenido graso, para disfrutar de una experiencia inolvidable con un plato tan sencillo en apariencia y tan elaborado en cuanto al sabor.

Pero eso no es todo, Emcesa también dispone de otros productos saludables como sus morcillas saludables de arroz y cebolla, un producto elaborado con aceite de oliva, 0% de grasa de cerdo y ácidos grasos Omega 3, que contribuye al funcionamiento normal del corazón. Producto reconocido por la Fundación Española del Corazón y que permite incluir en su etiquetado el logotipo de esta prestigiosa entidad, así como las declaraciones: “Cuida tu corazón y Alto contenido en omega-3”.

También es posible encontrar otros productos saludables como el chorizo, chistorra, longaniza blanca, y carne picada de vacuno y cerdo.

Y es que los productos omega-3 de Emcesa pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares ayudando al corazón, y también tienen propiedades antinflamatorias; cada día más valoradas.

Disfrutar de una burger saludable y darse un homenaje siempre es una muy buena opción. Esperan que los consumidores hayan reservado un hueco en el estómago para celebrar este día con las hamburguesas de Emcesa.

'¡Feliz Día de la Hamburguesa!'

